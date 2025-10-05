’پاکستان آئیڈل‘ کا شاندار آغاز، باصلاحیت گلوکاروں نے اسٹیج پر اپنی آواز کا جادو جگایا
ملک کا سب سے بڑا موسیقی کا مقابلہ ’پاکستان آئیڈل‘ ایک دہائی کے طویل وقفے کے بعد شاندار انداز میں واپس آگیا ہے۔
گزشتہ روز شو کی پہلی قسط پیش کی گئی، جس میں ملک بھر کے مختلف حصوں سے آئے گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو ججز کے سامنے پیش کیا، ایک کے بعد ایک ابھرتے ہوئے سپر اسٹار نے مظاہرہ کیا اور کئی نے اپنی طاقتور پرفارمنس کے ذریعے ججز اور ناظرین دونوں کو مسحور کر دیا۔
موسیقی کے اس مقابلے میں بہترین آواز کے انتخاب کا عمل ججز کے لیے آسان نہیں تھا، انہوں نے نہ صرف آواز بلکہ ہر شرکا کے انداز، پیشکش اور جذبے کا بھی امتحان لیا۔
کچھ باصلاحیت شرکا نے اگلے مرحلے کے لیے اپنی جگہ محفوظ کر لی، جب کہ دیگر کو مایوسی کے ساتھ گھر واپس جانا پڑا۔
اب پاکستان آئیڈل کا سفر مزید دلچسپ اور ڈرامائی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، جہاں ہر گلوکار کو محنت اور عزم کے ذریعے اپنی صلاحیت ثابت کرنی ہوگی، اگلے مرحلے میں کون پہنچے گا اور کون باہر ہوگا، یہ فیصلہ ججز کی سخت جانچ اور ناظرین کے جوش و خروش پر منحصر ہوگا۔
پروڈکشن کمپنی ایم ایچ گلوبل کے پیش کردہ اس شاندار موسیقی شو کی میزبانی شفاعت علی کر رہے ہیں، جب کہ ججز میں موسیقی کی نامور شخصیات فواد خان، گلوکارہ زیب بنگش، گلوکار و قوال راحت فتح علی خان اور مشہور بینڈ اسٹرنگز کے موسیقار بلال مقصود شامل ہیں۔
پاکستان آئیڈل کی قسط ہر ہفتے ویک اینڈ یعنی ہفتہ اور اتوار کو بیک وقت کئی چینلز پر نشر ہوگی، جن میں جیو ٹی وی، گرین انٹرٹینمنٹ، پی ٹی وی ہوم، ایکسپریس انٹرٹینمنٹ، اے پلس انٹرٹینمنٹ، آن ٹی وی اور اورلائف شامل ہیں۔
واضح رہے کہ ’پاکستان آئیڈل‘ کا پہلا سیزن دسمبر 2013 میں جیو انٹرٹینمنٹ پر شروع ہوا، جو اپریل 2014 میں لاہور کے گلوکار ضماد بیگ کی فتح کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔