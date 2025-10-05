  • KHI: Partly Cloudy 30.8°C
بھارتی فوج نے درندگی کی انتہا کردی، تھر میں سرحدپارکرنے پر 8 بکریاں ہلاک، 54 کی ٹانگیں توڑدیں

ویب ڈیسکشائع 05 اکتوبر 2025 01:54pm
— فوٹو: ڈان نیوز
— فوٹو: ڈان نیوز

بھارتی فوج نے درندگی کی انتہا کردی، تھرپارکر کے قریب بھارتی فورسز نے سرحدی گاؤں سنورانی میں سرحد پار کرنے پر 8 بکریاں ہلاک کردیں اور درجنوں کی ٹانگیں توڑ دیں۔

ڈان نیوز نیوز کے مطابق بھارتی فوج نے تھر پارکر کے قریب سرحدی گاؤں سنورانی میں سرحد پار کرنے پر 8 بکریاں ہلاک کردیں اور 54 بکریوں کی ٹانگیں توڑ دیں۔

سرحد پار کرنے کی صورت میں عام طور پر بکریوں کو واپس کردیا جاتا ہے تاہم آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کے ہاتھوں اٹھائی گئی ہزیمت کا بدلہ بے زبان جانوروں سے لیا۔

وزیراعلیٰ سندھ نے بھارتی فورسز کے بکریوں پر ظلم کی شدید مذمت کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی فورسز کا رویہ امن کے اصولوں کے منافی ہے۔

