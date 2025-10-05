  • KHI: Partly Cloudy 29.3°C
آپ اتنے بچے ہیں جو پنجاب حکومت کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، عظمیٰ بخاری کا ردعمل

ویب ڈیسکشائع 05 اکتوبر 2025 04:11pm
— فائل فوٹو: ڈان نیوز
— فائل فوٹو: ڈان نیوز

وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ آپ اتنے بچے ہیں پنجاب حکومت آپ کو وفاق کے خلاف سازش کرنے کی طرف دھکیل رہی ہے اور آپ اس کا حصہ نہیں بن رہے ہیں۔

ڈان نیوز کے مطابق عظمیٰ بخاری نے شرجیل میمن کے بیان پر ردعمل میں سوال کیا کہ آپ کو پنجاب کے سیلاب متاثرین پر سیاست کرنے کے لیے وزیراعظم نے کہا تھا؟

انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بھی اپنی جماعت سمیت وفاقی حکومت اور وزیراعظم کی جڑیں کھوکھلی کررہے تھے وہ آج بھی قوم کو یاد ہے۔

عظمیٰ بخاری نے شرجیل میمن کا بحث کا چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا کہ جگہ اور ٹائم آپ کی پسند کا ہوگا لیکن آپ خود ضرور آئیے گا، کسی پراکسی کے پیچھے مت چھپیے گا۔

ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے سیلاب متاثرین پر گندی سیاست کا آپ کا بیانیہ ناکام ہوگیا جن کے اپنے رہنماؤں کی نہیں بنتی وہ ہمارے گھر میں فضول قسم کی طعنہ زنی کرکے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ۔

انہوں نے کہا کہ آپ اتنے بچے ہیں پنجاب حکومت آپ کو وفاق کے خلاف سازش کرنے کی طرف دھکیل رہی ہے اور آپ اس کا حصہ نہیں بن رہے ہیں؟

مزید کہا کہ آپ خود وفاق اور پنجاب کے خلاف بھی سازش کررہے ہیں، آپ سے کراچی کا کچرا اٹھانے، سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ یا سولر پینل منصوبے میں کرپشن کی بات کریں تو لسانیت کارڈ اور مرسو مرسو کارڈ لے آتے ہیں۔

صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ جب آپ پنجاب کی ترقی سے جلنے لگتے ہیں تب آپ سازشیں شروع کردیتے ہیں اور جب آپ سے آپ کی کارکردگی پوچھی جاتی ہے تو صوبائیت کارڈ کھیلنا شروع کردیتے ہیں۔

عظمی بخاری نے دعوی کیا کہ جنوبی پنجاب آج بھی اندرون سندھ کے کسی بھی علاقے سے زیادہ بہتر اور ترقی یافتہ ہے جب کہ پنجاب میں جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوں گے وہ کراچی جیسے بوگس نہیں ہوں گے، اس لیے آپ اپنی ڈیڈ لائن اپنی جیب میں رکھیں۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر آپ مریم نواز کی مقبولیت سے خوفزدہ نہ ہوتے تو آج چھٹی کے روز بھی پریس کانفرنس کی ضرورت نہ ہوتی۔

عظمیٰ بخاری نے کہا کہ آپ ابھی تک 2022 کا سیلاب بیچ رہے ہیں جب کہ پنجاب میں جہاں سروے ہوگئے وہاں چیکس ملنے شروع ہوگئے ہیں۔

