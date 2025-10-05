  • KHI: Partly Cloudy 27.7°C
  • LHR: Rain 23.8°C
  • ISB: Cloudy 19.8°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.7°C
  • LHR: Rain 23.8°C
  • ISB: Cloudy 19.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ویمنز ورلڈ کپ: پاک-بھارت میچ کے دوران مچھروں کی بہتات، کھلاڑی پریشان

اسپورٹس ڈیسک شائع October 5, 2025 اپ ڈیٹ October 5, 2025 05:40pm
— فوٹو: کرک انفو
— فوٹو: کرک انفو
— فوٹو: سوشل میڈیا
— فوٹو: سوشل میڈیا

آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت ویمنز کے میچ کے دوران مچھروں نے کھلاڑیوں کو پریشان کردیا، بار بار میچ روکنا پڑا۔

کولمبو کے پریماداسا اسٹیڈیم میں جاری ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ میں مچھروں نے کھلاڑیوں کو خوب پریشان کیا، بیٹنگ کے دوران بھارتی بیٹرز بار بار مچھر بھگاتی نظرآئیں، کئی بار خلل آنے کے بعد میچ کے 34ویں اوور کے اختتام پر 15 منٹ کےلیے روک دیا گیا۔

پاکستانی اور بھارتی کھلاڑیوں کی جانب سے امپائرز کو شکایت کرنے پر منتظمین نے گراؤنڈ میں مچھر مار اسپرے کروایا۔

پاکستان ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا نے ہوا میں اسپرے کرکے مچھر بھگانے کی کوشش کی۔

دوسری جانب سری لنکن محکمہ موسمیات نے آج کولمبو میں وقفے وقفے سے بارش کی پیشگوئی کررکھی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

2

پنشن میں بڑی تبدیلی، وزارت خزانہ نے نئے شراکتی قواعد نافذ کر دیے

3

کاجول مذہبی تقریب کے دوران ہراسانی کا شکار، ویڈیو وائرل

4

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

5

ٹیپو ٹرکاں والے کے بیٹے امیربالاج ٹیپو کے قتل کیس کا مرکزی ملزم طیفی بٹ دبئی سے گرفتار

6

بھارت نے کوئی ایڈونچر کیا تو ہولناک جواب دیا جائے گا، آئی ایس پی آر

7

ملالہ با مقابلہ گریٹا: ’طاقت اپنے ساتھ ذمہ داری بھی لاتی ہے‘

8

ثنا جاوید کی زندگی کا معصومانہ قصہ صرف میں ہی ہوں، شعیب ملک

کارٹون

کارٹون : 5 اکتوبر 2025
کارٹون : 3 اکتوبر 2025