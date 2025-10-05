  • KHI: Partly Cloudy 27.7°C
  • LHR: Rain 23.8°C
  • ISB: Cloudy 19.8°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.7°C
  • LHR: Rain 23.8°C
  • ISB: Cloudy 19.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بنوں میں نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے ایک سیکیورٹی اہلکار شہید، دوسرا زخمی

عمر باچاشائع 05 اکتوبر 2025 05:50pm
فوٹو: ڈان نیوز
فوٹو: ڈان نیوز

خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں کے قریب نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے ایک سیکیورٹی اہلکار شہید اور دوسرا زخمی ہوگیا۔

بنوں پولیس کے ترجمان کاشف نواز نے ڈان نیوز کو بتایا کہ’نامعلوم افراد نے میران شاہ روڈ پر ایوب فیول اسٹیشن کے قریب سیکیورٹی اہل کاروں پر حملہ کردیا جس کے نتیجے میں ایک سیکورٹی اہلکار شہید اور دوسرا زخمی ہوگیا۔’

انہوں نے مزید بتایا کہ لاش اور زخمی اہلکار کو ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اسپتال، بنوں منتقل کیا گیا، جبکہ پولیس کی ایک ٹیم کو جائے وقوعہ پر بھیجا گیا تاکہ معلومات اکٹھی کی جا سکیں۔

حال ہی میں خیبر پختونخوا کے متعدد علاقوں، بشمول بنوں، پشاور، کرک، لکی مروت اور باجوڑ ، میں دہشت گرد حملوں کی ایک لہر دیکھی گئی ہے، جن کا خاص ہدف پولیس اہلکار بن رہے ہیں۔

گزشتہ ایک سال کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، جب نومبر 2022 میں کالعدم تحریکِ طالبان پاکستان (TTP) نے حکومت کے ساتھ فائر بندی ختم کر دی تھی اور اعلان کیا تھا کہ وہ سیکیورٹی فورسز، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنائے گی۔

گزشتہ ماہ بھی ایک پولیس اہلکار بنوں میں نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے اس وقت شہید ہوا جب وہ اپنی ڈیوٹی پر جا رہا تھا۔

2 ستمبر کو سیکیورٹی فورسز نے فیڈرل کانسٹیبلری (FC) ہیڈکوارٹر بنوں پر ہونے والے حملے کو ناکام بنا دیا تھا تاہم اس حملے میں چھ فوجی شہید اور پانچ دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے ۔

فوج کے شعبہ تعلقاتِ عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق، بھارت کے حمایت یافتہ خوارج نے ہیڈکوارٹر کے سیکیورٹی حصار کو توڑنے کی کوشش کی تھی، تاہم ’ پاکستانی فوج کے چوکس اور جرات مندانہ ردِ عمل نے ان کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا تھا۔’

اگست میں بھی ایک پولیس اہلکار بنوں میں چیک پوسٹ پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں شہید ہوا تھا، جہاں فائرنگ کے تبادلے میں تین دہشت گرد مارے گئے تھے اور تین پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

2

پنشن میں بڑی تبدیلی، وزارت خزانہ نے نئے شراکتی قواعد نافذ کر دیے

3

کاجول مذہبی تقریب کے دوران ہراسانی کا شکار، ویڈیو وائرل

4

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

5

ٹیپو ٹرکاں والے کے بیٹے امیربالاج ٹیپو کے قتل کیس کا مرکزی ملزم طیفی بٹ دبئی سے گرفتار

6

بھارت نے کوئی ایڈونچر کیا تو ہولناک جواب دیا جائے گا، آئی ایس پی آر

7

ملالہ با مقابلہ گریٹا: ’طاقت اپنے ساتھ ذمہ داری بھی لاتی ہے‘

8

ثنا جاوید کی زندگی کا معصومانہ قصہ صرف میں ہی ہوں، شعیب ملک

کارٹون

کارٹون : 5 اکتوبر 2025
کارٹون : 3 اکتوبر 2025