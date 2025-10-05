بنوں میں نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے ایک سیکیورٹی اہلکار شہید، دوسرا زخمی

بنوں میں نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے ایک سیکیورٹی اہلکار شہید، دوسرا زخمی
خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں کے قریب نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے ایک سیکیورٹی اہلکار شہید اور دوسرا زخمی ہوگیا۔
بنوں پولیس کے ترجمان کاشف نواز نے ڈان نیوز کو بتایا کہ’نامعلوم افراد نے میران شاہ روڈ پر ایوب فیول اسٹیشن کے قریب سیکیورٹی اہل کاروں پر حملہ کردیا جس کے نتیجے میں ایک سیکورٹی اہلکار شہید اور دوسرا زخمی ہوگیا۔’
انہوں نے مزید بتایا کہ لاش اور زخمی اہلکار کو ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اسپتال، بنوں منتقل کیا گیا، جبکہ پولیس کی ایک ٹیم کو جائے وقوعہ پر بھیجا گیا تاکہ معلومات اکٹھی کی جا سکیں۔
حال ہی میں خیبر پختونخوا کے متعدد علاقوں، بشمول بنوں، پشاور، کرک، لکی مروت اور باجوڑ ، میں دہشت گرد حملوں کی ایک لہر دیکھی گئی ہے، جن کا خاص ہدف پولیس اہلکار بن رہے ہیں۔
گزشتہ ایک سال کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، جب نومبر 2022 میں کالعدم تحریکِ طالبان پاکستان (TTP) نے حکومت کے ساتھ فائر بندی ختم کر دی تھی اور اعلان کیا تھا کہ وہ سیکیورٹی فورسز، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنائے گی۔
گزشتہ ماہ بھی ایک پولیس اہلکار بنوں میں نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے اس وقت شہید ہوا جب وہ اپنی ڈیوٹی پر جا رہا تھا۔
2 ستمبر کو سیکیورٹی فورسز نے فیڈرل کانسٹیبلری (FC) ہیڈکوارٹر بنوں پر ہونے والے حملے کو ناکام بنا دیا تھا تاہم اس حملے میں چھ فوجی شہید اور پانچ دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے ۔
فوج کے شعبہ تعلقاتِ عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق، بھارت کے حمایت یافتہ خوارج نے ہیڈکوارٹر کے سیکیورٹی حصار کو توڑنے کی کوشش کی تھی، تاہم ’ پاکستانی فوج کے چوکس اور جرات مندانہ ردِ عمل نے ان کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا تھا۔’
اگست میں بھی ایک پولیس اہلکار بنوں میں چیک پوسٹ پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں شہید ہوا تھا، جہاں فائرنگ کے تبادلے میں تین دہشت گرد مارے گئے تھے اور تین پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔