جنوبی افریقہ کےخلاف ہوم سیریز: عامر جمال اور فیصل اکرم اسکواڈ سے ریلیز
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے ٹیسٹ اسکواڈ کو مختصر کرتے ہوئے عامر جمال اور فیصل اکرم کو ریلیز کردیا۔
تفصیلات کے مطابق 30 ستمبر کو قومی سلیکشن کمیٹی نے دورہ جنوبی افریقہ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان کیا تھا۔
سلیکشن کمیٹی کی جانب سے ٹیسٹ اسکواڈ میں شان مسعود کو کپتان برقرار رکھا گیا اور 3 نئے کھلاڑیوں آصف آفریدی، فیصل اکرم اور روحیل نذیر کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا جب کہ عامر جمال کی اسکواڈ میں واپسی ہوئی۔
تاہم، اب پی سی بی کی سلیکشن کمیٹی نے پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ کو مختصر کردیا ہے جس کے بعد عامر جمال اور فیصل اکرم کو اسکواڈ سے ریلیز کردیا گیا۔
دورہ جنوبی افریقہ کے لیے پاکستان کا ٹیسٹ اسکواڈ اب 16 رکنی ہوگیا ہے، ٹیسٹ سیریز کی تیاری کے لیے 30 ستمبر سے 8 اکتوبر تک کیمپ لاہور میں جاری رہے گا۔
پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 12 سے 16 اکتوبر کو لاہور میں کھیلا جائے گا جب کہ دوسرا ٹیسٹ 20 سے 24 اکتوبر راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔
قومی اسکواڈ
شان مسعود (کپتان)، عبداللہ شفیق، امام الحق، بابر اعظم، سلمان علی آغا، سعود شکیل، کامران غلام، محمد رضوان، روحیل نذیر، ساجد علی، نعمان خان، ابرار احمد، آصف آفریدی، حسن علی، خرم شہزاد اور شاہین شاہ آفریدی شامل ہیں۔