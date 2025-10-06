  • KHI: Clear 30.4°C
سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی

ویب ڈیسک شائع October 6, 2025 اپ ڈیٹ October 6, 2025 05:21pm
— فوٹو: رائٹرز
— فوٹو: رائٹرز

سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، فی تولہ سونا 5 ہزار 400 روپے مہنگا ہو کر 4 لاکھ 15 ہزار 278 روپے کا ہوگیا۔

ڈان نیوز کے مطابق آل سندھ صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن نے بتایا کہ کاروباری ہفتے کے پہلے روز سونے کی قیمت میں زبردست اضافہ ہوا جس سے قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔

آل سندھ صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق پیر کو ملک میں 24 قیراط سونے کی قیمت میں 5 ہزار 400 روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا جس کے بعد فی تولہ سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح 4 لاکھ 15 ہزار 278 روپے تک پہنچ گئی۔

یاد رہے کہ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز 24 قیراط فی تولہ سونے کی قیمت میں 2 ہزار 100 روپے کا اضافہ ہوا تھا جس سے نئی قیمت 4 لاکھ 9 ہزار 878 روپے ہو گئی تھی۔

اسی طرح، آج 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 4 ہزار 629 روپے کا بڑا اضافہ ہوا جس سے نئی قیمت 3 لاکھ 56 ہزار 33 روپے ہوگئی۔

دوسری جانب، عالمی مارکیٹ میں سونا 54 ڈالر مہنگا ہوگیا جس کے بعد فی اونس سونے کی قیمت 3 ہزار 940 ڈالر ہوگئی ہے۔

مقامی سطح پر 24 قیراط فی تولہ چاندی 53 روپے اضافے سے پہلی بار 4 ہزار 949 روپےکی ریکارڈ حد پر پہنچ گئی ہے۔

