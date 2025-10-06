سیاست میں نرمی گرمی چلتی رہتی ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے تھی، اعظم نذیر تارڑ
وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ اپوزیشن خوش نہ ہو، کوشش کریں گے کہ دوستوں کو منا کر واپس لے آئیں، سیاست میں نرمی گرمی چلتی رہتی ہے۔
سینیٹ کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ ( ن ) کے رہنما اور وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگایا جارہا ہے، پنجاب حکومت نے بہت محنت کرکے سیلاب سے نمٹا۔
پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ( ن ) کے درمیان حالیہ بیان بازی کے تناظر میں انہوں نے کہا کہ سیاست میں نرمی گرمی چلتی رہتی ہے، یہاں موسم تھوڑا گرم ہے لیکن سردی آنے والی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے الفاظ سے دل آزاری ہوئی ہے تو بطور سیاسی کارکن مجھے دکھ ہے، صدر زرداری بزرگ سیاستدان ہیں وہ صلح کار کا کردار ادا کریں گے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین کے سینیٹ اجلاس سے کے واک آؤٹ کرنے پر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اپوزیشن خوش نہ ہو ، کوشش کریں گے کہ دوستوں کو منا کر واپس لے آئیں۔
انہوں نے کہا کہ صدرمملکت نے اپنا آئینی کردار ادا کیا، کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے تھی۔
انہوں نے کہا کہ پانی کی تقسیم انڈس ریور معاہدےکےتحت ہی ہوگی۔
پنجاب کارڈ کھیل کر ریڈ لائن کراس ہو رہی ہے، شیری رحمٰن
قبل ازیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمٰن نے کہا کہ ملک میں سیلاب اور آفت آئی ہوئ ہے، سندھ پنجاب کے لاکھوں لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہ اکہ پی پی پی کی قیادت کی طرف سے کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کو تقویت دینے کے بجائے کمزور کررہے ہیں، پنجاب حکومت اور سندھ حکومت میں الفاظ کی جنگ کا اثر وفاقی حکومت پر پڑ رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پنجاب کارڈ کھیل کر ریڈ لائن کراس ہو رہی ہے، بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کے بارے میں باتیں کرنا نامناسب ہے، پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہے۔
شیری رحمٰن نے کہا کہ بلاول بھٹو نے بس اتنا کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو استعمال کرکے سیلاب متاثرین کی مدد کی جائے۔
انہوں نے کہا کہ لوگوں کی تذلیل کرکے حکومتی اتحاد نہیں چلا کرتے، معافی مانگ کر کسی کی عزت نفس میں کمی نہیں ہوتی۔
شیری رحمٰن نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کلائمیٹ جسٹس کی بات کی ہے، جنوبی پنجاب سیلاب سے تباہ ہوا ہے، فصلیں تباہ ہوچکی ہیں۔