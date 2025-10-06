شعیب ملک نے ثنا جاوید سے اختلافات اور طلاق کی خبروں پر وضاحت دے دی
کرکٹر شعیب ملک نے اہلیہ اداکارہ ثنا جاوید سے اختلافات، علیحدگی اور طلاق کی افواہوں پر وضاحت دے دی، جس کے بعد ان کے مداح خوش دکھائی دیے۔
شعیب ملک اور ثنا جاوید کی حال ہی میں ایک تقریب کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس میں بظاہر ثنا جاوید کو خفا اور بیزار دیکھا گیا تھا۔
ویڈیو میں شعیب ملک اور ثنا جاوید ایک تقریب میں موجود تھے، جہاں اداکارہ بظاہر شوہر سے یا کسی اور بات سے خفا دکھائی دی تھیں۔
اداکارہ کی مذکورہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بھارتی میڈیا میں خبریں شائع ہوئیں کہ دونوں کے درمیان مبینہ طور پر اختلافات ہیں اور جلد ہی ان کے درمیان طلاق کی چہ مگوئیاں ہیں۔
اپنے درمیان اختلافات اور جلد طلاق کی افواہوں کے بعد دونوں نے امریکا میں سیر سپاٹوں کی تصاویر بھی شیئر کیں، تاہم اب شعیب ملک نے اخبار سے بات کرتے ہوئے معاملے پر وضاحت بھی دے دی۔
شعیب ملک نے روزنامہ جنگ سے مختصر بات کے دوران اہلیہ سے اختلافات، علیحدگی اور طلاق کی افواہوں کو فضول اور بکواس قرار دیا۔
انہوں نے مختصر کہا کہ الحمدللہ ان کی ازدواجی زندگی بہترین گزر رہی ہے، بھارتی میڈیا افواہیں پھیلا رہا ہے جب کہ دونوں میاں بیوی بہت خوش ہیں۔
خیال رہے کہ ثنا جاوید اور شعیب ملک نے جنوری 2024 میں اچانک شادی کرکے سب کو حیران کردیا تھا، یہ دونوں کی دوسری شادی تھی۔
اس سے قبل شعیب ملک کی پہلی شادی بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا جب کہ ثنا جاوید کی پہلی شادی گلوکار و اداکار عمیر جسوال سے ہوئی تھی۔
شعیب ملک کو پہلی شادی سے ایک بیٹا بھی ہے جو کہ والدہ کے پاس بھارت میں رہتا ہے جب کہ ثنا جاوید کو پہلی شادی سے کوئی اولاد نہیں۔