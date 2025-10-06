  • KHI: Clear 27.3°C
لڑکیاں مجبور ہوکر تھیٹر میں ڈانس کرتی ہیں، نسیم وکی

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 06 اکتوبر 2025 07:55pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

تھیٹر اداکار و کامیڈین نسیم وکی نے کہا ہے کہ زیادہ تر تھیٹر ڈراموں میں ڈانس کرنے لڑکیاں مجبوری کے تحت ڈانس کرتی ہیں جب کہ زیادہ تر ڈانسر لڑکے بھی مجبوری میں ناچ رہے ہوتے ہیں۔

نسیم وکی نے حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے تھیٹر و اسٹیج ڈراموں کی رنگینیوں اور مسائل پر کھل کر بات کی۔

انہوں نے دعویٰ کیا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے تھیٹر ڈراموں میں ڈانس پر پابندی کے بعد انہیں 80 لاکھ روپے تک کا نقصان ہوا، انہوں نے 7 ماہ میں اپنے پیسے گنوائے، وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات دکھا سکتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کسی چیز پر پابندی لگاتی ہے تو اس پابندی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کا حل بھی بتایا کرے، حکومتی افسران صرف کسی کے کہنے پر پابندیاں نہ لگائیں۔

ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ان کی اہلیہ بھی اسٹیج اداکارہ تھیں جب کہ تھیٹر ان کا جذبہ ہے لیکن وہ اپنے بچوں کو تھیٹر کی فیلڈ میں نہیں آنے دیں گے۔

نسیم وکی کے مطابق انہوں نے اہلیہ سے اس شرط پر شادی کی تھی کہ وہ شادی کے بعد تھیٹر چھوڑ کر مکمل طور پر گھریلو خاتون بنیں گی۔

انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا لندن میں زیر تعلیم ہے جب کہ بڑی صاحبزادی حال ہی میں سائکاٹرسٹ بنی ہیں جب کہ چھوٹی بیٹی ابھی زیر تعلیم ہے، وہ بہت چھوٹی ہیں۔

اداکار نے واضح کیا کہ وہ کسی بھی صورت میں بچوں کو تھیٹر میں آنے نہیں دیں گے، تھیٹر و اسٹیج کا شعبہ اچھا نہیں ہے اور نہ ہی اسے اچھا کام سمجھا جاتا ہے۔

ان کے مطابق اگرچہ تھیٹر ان کا جذبہ ہے لیکن انہیں معلوم ہے کہ ان کے شعبے میں کتنے غلط کام ہوتے ہیں، وہ بچوں کو کبھی اس فیلڈ میں نہیں آنے دیں گے۔

نسیم وکی کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے آج تک کسی لڑکی کو تھیٹر میں کام کرنے کا موقع نہیں دیا، وہ پہلے سے کام کرنے والی اداکاراؤں کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ کسی نئی لڑکی کو موقع دے کر ان کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتے۔

اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو لوگ تھیٹر میں لڑکیوں اور لڑکوں کے ڈانس پر تنقید کرتے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ وہ کس مجبوری کے تحت اسٹیج پر ناچ رہے ہوتے ہیں۔

ان کے مطابق اگر تھیٹر ایک ہفتے تک بند رہے تو اسٹیج پر ناچنے والی لڑکیوں اور لڑکوں کے گھروں میں فاقے پڑ جاتے ہیں، وہ مجبوری کےتحت ڈانس کر رہے ہوتے ہیں۔

اداکار نے کہا کہ کسی لڑکی کی والدہ کو کینسر ہوتا ہے، کسی کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے، کسی کے گھر کے تمام افراد بیمار ہوتے ہیں، ان کی بہت ساری کہانیاں ہیں، وہ سب مجبوری کے تحت ناچ رہے ہوتے ہیں۔

