  • KHI: Clear 27.3°C
  • LHR: Partly Cloudy 19.3°C
  • ISB: Partly Cloudy 16.4°C
  • KHI: Clear 27.3°C
  • LHR: Partly Cloudy 19.3°C
  • ISB: Partly Cloudy 16.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ویمنز ورلڈکپ، بھارت کیخلاف میچ میں سدرہ امین کی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر سرزنش

اسپورٹس ڈیسک شائع October 6, 2025 اپ ڈیٹ October 6, 2025 08:09pm
— فوٹو: اے ایف پی
— فوٹو: اے ایف پی

پاکستانی بیٹر سدرہ امین نے سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں ویمنز ورلڈکپ کے دوران بھارت کے خلاف میچ میں آؤٹ ہونے کے بعد بلا زمین پر دے مارا تھا جسے آئی سی سی نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے پاکستانی کھلاڑی کی سرزنش کردی۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کی نمایاں بلے باز سدرہ امین کو بھارت کے خلاف کولمبو میں کھیلے گئے آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ 2025 کے میچ کے دوران ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سرزنش کی گئی ہے۔

اتوار کے روز بھارت نے پاکستان کو 88 رنز سے شکست دی تھی، سدرہ امین نے شاندار 81 رنز بنائے، وہ بھارت کے خلاف خواتین کی ون ڈے انٹرنیشنل میں چھکا مارنے والی پہلی پاکستانی بلے باز بھی بن گئیں۔

دائیں ہاتھ کی بلے باز پر آرٹیکل 2.2 کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا، جو کھلاڑیوں یا معاون عملے کی جانب سے ’بین الاقوامی میچ کے دوران کرکٹ کے سامان، کپڑوں، گراؤنڈ کے آلات یا دیگر اشیا کے غلط استعمال‘ سے متعلق ہے۔

یہ واقعہ پاکستان کی اننگز کے 40ویں اوور میں پیش آیا، جب آؤٹ ہونے کے بعد سدرہ امین نے غصے میں اپنا بیٹ زور سے پچ پر دے مارا تھا۔

اس سرزنش کے ساتھ سدرہ کے ڈسپلن ریکارڈ میں ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی شامل کر دیا گیا ہے، یہ ان کی گزشتہ 24 ماہ میں پہلی خلاف ورزی ہے۔

آئی سی سی کے مطابق لیول ون کی خلاف ورزی پر کم از کم سزا وارننگ ہوتی ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ سزا کھلاڑی کی میچ فیس کے 50 فیصد جرمانے اور ایک یا دو ڈی میرٹ پوائنٹس کی صورت میں دی جا سکتی ہے۔

سدرہ امین نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور ایمیریٹس آئی سی سی انٹرنیشنل پینل آف میچ ریفریز سے تعلق رکھنے والی شاندرے فِرِٹز کی جانب سے تجویز کردہ سزا قبول کر لی، جس کے بعد باضابطہ سماعت کی ضرورت پیش نہ آئی۔

پاکستان اپنا اگلا میچ بدھ، 8 اکتوبر کو آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

2

پنشن کوئی خیرات نہیں بلکہ ایک آئینی حق ہے، جسٹس منصور علی شاہ

3

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

4

ویمنز ورلڈ کپ: منیبہ علی کا بھارت کیخلاف ’غیر معمولی رن آؤٹ‘، قوانین کیا کہتے ہیں؟

5

پاکستانی حکومت کا روزویلٹ ہوٹل کو گرا کر کثیرالمنزلہ عمارت تعمیر کرنے پر غور، امریکی جریدہ

6

کاجول مذہبی تقریب کے دوران ہراسانی کا شکار، ویڈیو وائرل

7

پاکستان دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں دوسرے نمبر پر ہے، امریکی جریدہ

8

ملالہ با مقابلہ گریٹا: ’طاقت اپنے ساتھ ذمہ داری بھی لاتی ہے‘

کارٹون

کارٹون : 6 اکتوبر 2025
کارٹون : 5 اکتوبر 2025