  • KHI: Clear 26.6°C
  • LHR: Cloudy 18.7°C
  • ISB: Rain 15.4°C
  • KHI: Clear 26.6°C
  • LHR: Cloudy 18.7°C
  • ISB: Rain 15.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

وفاقی حکومت کے قرضوں میں ایک سال کے دوران 7 ہزار ارب روپے کا اضافہ

طاہر شیرانی شائع October 6, 2025
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

وفاقی حکومت کے قرضوں میں ایک سال کے دوران 7 ہزار ارب روپے سے زائدکا اضافہ ہوا۔

اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اگست 2025 تک وفاقی حکومت کے قرضوں کی رپورٹ جاری کر دی۔

مرکزی بینک کی دستاویز سے پتا چلتا ہے کہ وفاقی حکومت کے قرضے اگست 2025 تک 77 ہزار 458 ارب روپے رہے، اس میں مقامی قرضے کا حصہ 54 ہزار ارب روپے سے زائد ہے۔

دستاویز کے مطابق اگست 2025 تک مرکزی حکومت کے غیر ملکی قرضےکا حجم 23 ہزار 385 ارب روپے رہا تھا، اگست 2024 تک وفاقی حکومت کے مجموعی قرضے 70 ہزار 362 ارب روپے تھے۔

دستاویز سے پتا چلتا ہے کہ جولائی کے مقابلے میں اگست 2025 میں وفاقی حکومت کے قرضے 780 ارب روپےکم ہوئے، مرکزی حکومت کے قرضے جولائی 2025 تک 78 ہزار 238 ارب روپے تھے۔

دستاویز کے مطابق جون2025 تک وفاقی حکومت کے قرضوں کا حجم77 ہزار 888 ارب روپے تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

2

پنشن کوئی خیرات نہیں بلکہ ایک آئینی حق ہے، جسٹس منصور علی شاہ

3

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

4

ویمنز ورلڈ کپ: منیبہ علی کا بھارت کیخلاف ’غیر معمولی رن آؤٹ‘، قوانین کیا کہتے ہیں؟

5

پاکستانی حکومت کا روزویلٹ ہوٹل کو گرا کر کثیرالمنزلہ عمارت تعمیر کرنے پر غور، امریکی جریدہ

6

کاجول مذہبی تقریب کے دوران ہراسانی کا شکار، ویڈیو وائرل

7

پاکستان دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں دوسرے نمبر پر ہے، امریکی جریدہ

8

ملالہ با مقابلہ گریٹا: ’طاقت اپنے ساتھ ذمہ داری بھی لاتی ہے‘

کارٹون

کارٹون : 6 اکتوبر 2025
کارٹون : 5 اکتوبر 2025