’ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں‘ ہوا کی حفاظت ، زندگی کی حفاظت
صاف ہوا ایک بنیادی انسانی حق ہے، پھر بھی یہ روزمرہ کی زندگی کے سب سے زیادہ نظر انداز کیے جانے والے پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ ہم جو بھی سانس لیتے ہیں وہ ہمیں اپنے ماحول سے جوڑتا ہے، لیکن تیزی سے، وہ ماحول آلودہ، خطرناک اور صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں وہ ایک خاموش بحران بن گیا ہے، جس نے پاکستان میں لاکھوں اور دنیا بھر میں اربوں کو متاثر کیا ہے۔ آئی کیو ایئر کی 2024 ورلڈ ایئر کوالٹی رپورٹ کے مطابق، پاکستان عالمی سطح پر تیسرا آلودہ ترین ملک ہے، جس میں اوسطا PM 2.5 کا ارتکاز 73.7 μg/m3 ہے، جو ڈبلیو ایچ او کے 5 μg/m3 کے محفوظ رہنما خطوط سے 14 گنا زیادہ ہے۔
فضائی آلودگی کو اب عالمی سطح پر قبل از وقت اموات کی ایک اہم وجہ کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، جو سانس کی بیماریوں، قلبی امراض اور بچوں کی نشوونما میں خرابی سے منسلک ہے۔ ڈبلیو ایچ او کے اندازوں کے مطابق، آلودہ ہوا کی وجہ سے ہر سال 70 لاکھ افراد ہلاک ہوتے ہیں۔ صرف پاکستان میں، ڈبلیو ایچ او کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ فضائی آلودگی سے سالانہ 128,000 سے زیادہ قبل از وقت اموات ہوتی ہیں، جن میں سانس اور قلبی امراض سب سے اہم نتائج ہیں۔ دیہی برادریوں کے لیے، ٹھوس ایندھن سے اندرونی فضائی آلودگی خطرے کی ایک اور پرت کا اضافہ کرتی ہے، جو خواتین اور بچوں کو غیر متناسب طور پر متاثر کرتی ہے۔ تقریبا %50 پاکستانی گھرانے اب بھی کھانا پکانے اور گرم کرنے کے لیے لکڑی، کوئلے یا گوبر پر انحصار کرتے ہیں، جس سے خواتین اور بچوں کو دھوئیں اور ذرات کی خطرناک سطح کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
صحت کے علاوہ، آلودہ ہوا معیشت اور ماحولیات کو ختم کر دیتی ہے۔ زرعی پیداوار میں کمی، ماحولیاتی نظام کو نقصان، اور صحت کی دیکھ بھال کے بڑھتے ہوئے اخراجات قومی ترقی کو کمزور کرتے ہیں۔ عالمی بینک کا اندازہ ہے کہ پاکستان میں فضائی آلودگی کی معاشی لاگت سالانہ جی ڈی پی کے %6 سے زیادہ ہے، جو پیداواری صلاحیت میں کمی، صحت کی دیکھ بھال کے بوجھ میں اضافے اور زرعی پیداوار میں کمی کی عکاسی کرتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اس تصویر کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے، کیونکہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور موسمی نمونوں میں تبدیلی آلودگی کی سطح کو خراب کرتی ہے۔ اس لیے فضائی بحران نہ صرف ایک ماحولیاتی مسئلہ ہے بلکہ ایک سماجی و اقتصادی اور ترقیاتی چیلنج بھی ہے جو مختلف شعبوں سے مختلف ہے۔
نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ (این ڈی آر ایم ایف) صاف ہوا کو قومی لچک پیدا کرنے کے لیے لازمی تسلیم کرتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ترقیاتی منصوبے ماحولیاتی معیار سے سمجھوتہ نہ کریں، این ڈی آر ایم ایف نے ایک مضبوط ماحولیاتی اور سماجی نظم و نسق کے نظام (ای ایس ایم ایس) کو ادارہ جاتی بنایا ہے۔ اس نظام کے ذریعے، فنڈ کے ذریعے مالی اعانت فراہم کی جانے والی ہر مداخلت کی احتیاط سے جانچ کی جاتی ہے اور اس کی ہوا کے معیار کو منفی طور پر متاثر کرنے کی صلاحیت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ چاہے بنیادی ڈھانچہ ہو، توانائی سے متعلق کام ہو، یا کمیونٹی پر مبنی اقدامات ہوں، فضائی آلودگی میں شراکت کو روکنے کے لیے ہر منصوبے کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جہاں خطرات کی نشاندہی کی جاتی ہے، تخفیف کے اقدامات کو ڈیزائن، لاگو اور نگرانی کی جاتی ہے تاکہ منصوبے نہ صرف ہوا کو آلودہ کرنے سے بچائیں بلکہ جہاں بھی ممکن ہو، صحت مند ماحول میں مثبت کردار ادا کریں۔
اس کے علاوہ، این ڈی آر ایم ایف نے اسلام آباد اور آس پاس کے شہروں میں ہوا کے معیار کی نگرانی کا نظام شروع کرنے کا کام شروع کیا ہے۔ یہ پہل ہوا کے معیار کے رجحانات کی زیادہ درست نگرانی کے قابل بنائے گی اور فضائی آلودگی کو کم کرنے کے مقصد سے پالیسیاں اور اقدامات تیار کرنے کے لیے ثبوت پر مبنی بصیرت فراہم کرے گی۔ اعداد و شمار کی دستیابی اور نگرانی کی صلاحیت کو مستحکم کرکے، این ڈی آر ایم ایف پاکستان میں باخبر فیصلہ سازی اور ہوا کے معیار کے زیادہ موثر انتظام میں حصہ ڈالے گا۔
یہ نقطہ نظر ظاہر کرتا ہے کہ ترقی اور ماحولیاتی تحفظ ایک ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اپنی کارروائیوں میں حفاظتی اقدامات شامل کرکے، این ڈی آر ایم ایف اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ لچکدار تعمیر لوگوں اور ماحولیاتی نظام کی طویل مدتی صحت کے مطابق ہو۔ پائیدار ترقی کے لیے صاف ہوا جیسے قدرتی وسائل کے تحفظ کے ساتھ فوری کمیونٹی کی ضروریات کو متوازن کرنا ضروری ہے۔
فطرت پر مبنی حل جیسے جنگلات کی بحالی، شہری گرین بیلٹ کو بڑھانا، اور صاف ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہوا کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے طاقتور اوزار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی، آفات کے خطرے کی مالی اعانت کو ماحولیاتی انحطاط سے منسلک صحت اور معاشی جھٹکوں کے لیے تیزی سے ذمہ دار ہونا چاہیے۔
بالآخر، جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں وہ ایک معاشرے کے طور پر کیے گئے انتخاب کی عکاسی کرتی ہے۔ صاف ستھرے، صحت مند اور سرسبز و شاداب راستوں کے عزم سے آج مستقبل کی نسلوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بناتے ہوئے صحت کی حفاظت ہوگی۔ صاف ہوا میں سانس لینا کوئی استحقاق نہیں ہونا چاہیے، اسے سب کے حق کے طور پر یقینی بنایا جانا چاہیے۔