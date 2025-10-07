اسلام بھی شادی کی تلقین کرتا ہے، دوسری شادی پر غیر ضروری تنقید کی گئی، جویریہ عباسی
سینیئر اداکارہ جویریہ عباسی نے اپنی دوسری شادی پر ہونے والی تنقید پر کھل کر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ اسلام بھی شادی کی تلقین کرتا ہے اور یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کیونکہ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے ساتھی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔
جویریہ عباسی نے حال ہی میں 365 نیوز کے پروگرام میں شرکت کے دوران اپنی پیشہ ورانہ زندگی اور ذاتی زندگی سے متعلق کھل کر گفتگو کی۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ ہدایتکاروں کی پسندیدہ اداکارہ ہیں اور انہیں ہمیشہ اچھے ہدایتکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے۔
جویریہ عباسی نے بتایا کہ وہ کبھی خود سے سین کرنے کی تجویز نہیں دیتیں بلکہ ہدایتکار سے ہی رہنمائی لیتی ہیں کہ کس انداز میں اداکاری کرنی ہے۔
انہوں نے کہا کہ انہیں یاسر نواز، کاظم پاشا، مصدق ملک سمیت جتنے بھی ہدایتکار ملے، سب سے انہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔
اپنی دوسری شادی سے متعلق بات کرتے ہوئے جویریہ عباسی نے کہا کہ لوگوں نے ان کی شادی پر تنقید کی کہ اس عمر میں شادی کیوں کی، مگر ان کے مطابق زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو ساتھی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی دوسری شادی بیٹی کی شادی کے بعد کی کیونکہ وہ پہلے بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تھیں۔
اداکارہ کا کہنا تھا کہ معاشرے میں بہت سی خواتین ایسی ہیں جو طلاق یافتہ ہیں، بیوہ ہیں یا ابھی تک شادی نہیں کر سکیں، ان سب کو زندگی میں ساتھی کے لیے شادی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام بھی شادی کی تلقین کرتا ہے۔
خیال رہے کہ جویریہ عباسی نے مئی 2024 میں عدیل حیدر سے دوسری شادی کی تصدیق کی تھی، ان کی پہلی شادی ڈیڑھ دہائی قبل طلاق پر ختم ہوئی تھی۔
جویریہ عباسی نے پہلی شادی اداکار شمعون عباسی سے نوجوانی میں 1997 میں کی تھی، تاہم دونوں نے 2007 میں علیحدگی اختیار کر لی تھی، دونوں کے ہاں شادی کے دو سال بعد بیٹی عنزیلہ عباسی کی پیدائش ہوئی تھی۔