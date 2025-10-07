  • KHI: Sunny 33°C
فلپائن: گزشتہ ہفتے 6.9 شدت کے زلزلے کے بعد 8 ہزار سے زائد آفٹر شاکس ریکارڈ

ویب ڈیسکشائع 07 اکتوبر 2025 01:59pm
زلزلے سے 1 لاکھ 70 ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے، جن میں سے 20 ہزار بے گھر ہو گئے ہیں۔ —فوٹو: بشکریہ ٹی آر ٹی ورلڈ
زلزلے سے 1 لاکھ 70 ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے، جن میں سے 20 ہزار بے گھر ہو گئے ہیں۔ —فوٹو: بشکریہ ٹی آر ٹی ورلڈ

فلپائن انسٹیٹیوٹ آف وولکینالوجی اینڈ سیسمولوجی کے مطابق پچھلے ہفتے 6.9 شدت کے زلزلے کے بعد سیبو کے علاقے میں 8 ہزار سے زائد آفٹر شاکس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔

ٹی آر ٹی ورلڈ کی رپورٹ کے مطابق مقامی میڈیا جی ایم اے نیٹ ورک کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 30 ستمبر سے اب تک کل 8 ہزار 298 آفٹر شاکس ریکارڈ کیے گئے ہیں، جن کی شدت 1.0 سے 5.1 کے درمیان تھی۔

گزشتہ ہفتے فلپائن کے صوبہ سیبو کو لرزا دینے والے طاقتور زلزلے کے باعث 72 افراد ہلاک اور تقریباً 40 ہزار مکانات تباہ ہو گئے تھے۔

زلزلے میں 294 افراد زخمی ہوئے، جب کہ مقامی انفرااسٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔

سیبو کو آفت زدہ ریاست قرار دے دیا گیا ہے، اور کئی دیگر مقامی حکومتوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے، کل 53 شہروں اور بلدیات نے آفت زدہ علاقوں کا اعلان کیا ہے۔

زلزلے سے 1 لاکھ 70 ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 20 ہزار بے گھر ہو گئے ہیں۔

