  • KHI: Sunny 33°C
  • LHR: Clear 26.1°C
  • ISB: Clear 22.1°C
  • KHI: Sunny 33°C
  • LHR: Clear 26.1°C
  • ISB: Clear 22.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پروٹیز کی پاکستانی اسپن باولنگ کا مقابلہ کرنے کیلئے بھرپور تیاری

اسپورٹس ڈیسک شائع October 7, 2025 اپ ڈیٹ October 7, 2025 02:37pm
— فوٹو: پروٹیز / ایکس
— فوٹو: پروٹیز / ایکس

جنوبی افریقا کی کرکٹ ٹیم دورہ پاکستان پر کل علی الصبح لاہور پہنچے گی، پروٹیز نے نعمان علی اور ساجد خان سمیت قومی ٹیم کی خطرناک اسپن باولنگ کا سامنے کرنے کے لیے خصوصی تیاری کر رکھی ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ بارہ اکتوبر سے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شرو ع ہوگا جس کے لیے مہمان ٹیم کل پہنچے گی۔

پاکستان روانگی سے قبل جنوبی افریقہ نے اپنے ملک میں مختصر کیمپ لگایا جہاں پروٹیز نے 3 اسپن ٹریک بناکر ساجد اور نعمان سے مقابلہ کرنے کے لیے اسپن باؤلنگ کھیلنے کی خصوصی تیاری کی۔

یاد رہے کہ نعمان علی اور ساجد خان کی جوڑی نے انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے آخری 2 ٹیسٹ میچز میں 40 میں سے 39 وکٹیں حاصل کرکے تہلکہ مچایا تھا جب کہ دونوں اسپنرز نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز میں بھی مجموعی طور پر 40 میں سے 31 وکٹیں حاصل کی تھی۔

ان دونوں کے علاوہ قومی ٹیم کو اسپن باؤلنگ میں مسٹری اسپنر ابرار احمد اور آصف آفریدی کی خدمات بھی حاصل ہوگی، اس کے علاوہ قومی ٹیم کو سلمان علی آغا اور سعود شکیل کی صورت میں پارٹ ٹائم اسپنرز بھی دستیاب ہیں۔

دوسری جانب، جنوبی افریقہ نے بھی اسپن وکٹوں پر پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اسکواڈ میں 3 اسپنرز کو شامل کیا ہے جو قومی بلے بازوں کو چینلج کریں گے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

2

پنشن کوئی خیرات نہیں بلکہ ایک آئینی حق ہے، جسٹس منصور علی شاہ

3

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

4

ویمنز ورلڈ کپ: منیبہ علی کا بھارت کیخلاف ’غیر معمولی رن آؤٹ‘، قوانین کیا کہتے ہیں؟

5

پاکستانی حکومت کا روزویلٹ ہوٹل کو گرا کر کثیرالمنزلہ عمارت تعمیر کرنے پر غور، امریکی جریدہ

6

کاجول مذہبی تقریب کے دوران ہراسانی کا شکار، ویڈیو وائرل

7

پاکستان دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں دوسرے نمبر پر ہے، امریکی جریدہ

8

ملالہ با مقابلہ گریٹا: ’طاقت اپنے ساتھ ذمہ داری بھی لاتی ہے‘

کارٹون

کارٹون : 7 اکتوبر 2025
کارٹون : 6 اکتوبر 2025