خواتین میں مقبول ڈراما ’جمع تقسیم‘: جوائنٹ فیملی کے مسائل اور مڈل کلاس زندگی کی عکاسی
ڈراما سیریل ’جمع تقسیم‘ خواتین میں خاص طور پر بہت مقبول ہورہا ہے کیونکہ اس میں جوائنٹ فیملی کے مسائل اور روزمرہ زندگی کی پیچیدگیوں کو دکھایا گیا ہے۔
ہم ٹی وی پر پیش کیے جانے والے ڈراما سیریل ’جمع تقسیم‘ میں لیلیٰ نامی امیر گھر کی اکلوتی بیٹی اور مڈل کلاس گھرانے کے سب سے چھوٹے بیٹے قیس کے درمیان محبت کی کہانی دکھائی گئی ہے۔
ابتدائی اقساط میں قیس لیلیٰ کو بتاتا ہے کہ شادی کے بعد اسے اپنے والدین، دو بھائیوں اور ان کے بچوں کے ساتھ رہنا ہوگا، چونکہ لیلیٰ کے والدین اکثر گھر سے باہر مصروف رہتے ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ سے ایسے گھر میں شادی کرنا چاہتی تھی جہاں تمام رشتے موجود ہوں۔
شروع میں دونوں خاندان رشتے کے لیے رضامند نہیں ہوتے لیکن لیلیٰ اور قیس کی ضد کے بعد آخرکار دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔
بعدازاں شادی کے کچھ دن بعد لیلیٰ کو احساس ہوتا ہے کہ قیس کے خاندان کے خیالات اس سے بالکل مختلف ہیں۔
جوائنٹ فیملی کے مسائل جیسے ایک دوسرے کی زندگی میں مداخلت، کھانے پینے کے معاملات پر جھگڑا، گھر کے کام کا بوجھ اور شادی شدہ بہن کی مداخلت، لیلیٰ کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، خاص طور پر کپڑے دھونا اور دیگر گھریلو کام کرنے میں اسے پریشانی کا سامنا ہے۔
اسی کے ساتھ ’جمع تقسیم‘ میں ایک اور اہم مسئلہ بھی اجاگر کیا گیا ہے، قیس کا بھتیجا زیشان اپنی چچا کی بیٹی سدرہ کو ہراساں کرتا ہے، جس پر گھر کے افراد کی لاپرواہی دکھائی گئی ہے۔
بعدازاں لیلیٰ جب اس مسئلے کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تو اسے اس پر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
حال ہی میں نشر ہونے والی قسط میں لیلیٰ اور قیس کے درمیان گھر کے معاملات پر جھگڑا ہوتا ہے، جس پر لیلیٰ الگ گھر کی ڈیمانڈ کر دیتی ہے، آنے والی اقساط میں اس مسئلے کو مزید پیچیدگیوں کے ساتھ دکھایا جائے گا۔
’جمع تقسیم‘ پاکستانی خاندانی نظام کی عکاسی کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ خواتین میں بہت زیادہ مقبول ہورہا ہے۔
بہت سے ناظرین کا کہنا ہے کہ انہیں بھی اپنے سسرال میں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
کچھ ناظرین کے مطابق ڈرامے میں قیس کی جانب سے لیلیٰ کو کافی سپورٹ مل رہی ہے، جب کہ حقیقی زندگی میں اکثر ایسا ممکن نہیں ہوتا۔
ان کا یہ بھی خیال ہے کہ لیلیٰ کے والدین بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، ورنہ عام طور پر والدین شادی شدہ بیٹیوں کا اتنا ساتھ نہیں دیتے، یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر اپنے مسائل والدین سے بھی چھپاتی ہیں۔
اب تک ’جمع تقسیم‘ کی 8 اقساط نشر ہو چکی ہیں اور ہر ہفتے اس کی دو اقساط آتی ہیں، اس کی کاسٹ میں ماورا حسین، طلحہ چہور، جاوید شیخ، دیپک پروانی، مدیحہ رضوی، حسن احمد، تزین حسن، آمنہ خان و دیگر شامل ہیں۔
ڈرامے کی کہانی ثروت نذیر نے لکھی ہے، مومنہ درید پروڈکش نے اسے پروڈیوس کیا ہے اور ہدایت کاری علی حسن نے کی ہے۔
’جمع تقسیم‘ کی آنے والی اقساط میں یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ قیس اور لیلیٰ کے درمیان رشتہ کیسے آگے بڑھے گا، سدرہ اور ذیشان کے اہم مسئلے کو کہانی میں کس طرح اجاگر کیا جائے گا اور الگ گھر کے حوالے سے کس قسم کے حالات پیش آئیں گے۔