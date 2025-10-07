  • KHI: Clear 28°C
پاکستان اور افغانستان کے درمیان اے ایف سی ایشین کپ کوالیفائر کے میچ پر سوالیہ نشان

غلام مرتضیٰشائع 07 اکتوبر 2025 05:27pm
— فائل فوٹو: افغان میڈیا
اے ایف سی ایشین کپ کوالیفائرز کے لیے  افغانستان فٹبال ٹیم کو تاحال پاکستان کے ویزے جاری نہ ہوسکے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان اے ایف سی ایشین کپ کوالیفائر کے میچ پر سوالیہ نشان لگ گیا۔

رولز کے مطابق افغانستان ٹیم کو میچ سے 2  روز قبل یعنی 7 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچنا تھا، ویزوں کے اجرا میں تاخیر کی وجہ سے افغانستان فٹبال ٹیم کا پروگرام غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔

ذرائع نے بتایا کہ افغانستان فٹبال ٹیم نے کابل ایمبیسی میں 25 سے 27 ستمبر کے درمیان درخواستیں دیں، تاہم کابل میں انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کی وجہ سے کمیونیکشن کا عمل تاخیر کا شکار رہا۔

ذرائع کا کہنا تھا کہ پاکستان فٹبال فیڈریشن (پی ایف ایف) کو افغان فیڈریشن سے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ویزا ریفرنس نمبر ملے، ویزا ریفرنس ملنے کے بعد پی ایف ایف نے متعلقہ حکام کو پراسیس فاسٹ ٹریک کرنے کی درخواست کردی تھی۔

ذرائع پی ایف ایف کا کہنا ہے کہ امید ہے جلد افغانستان فٹبال ٹیم کو پاکستان کے ویزے مل جائیں گے۔

قائم مقام سیکریٹری پی ایف ایف  شاہد کھوکھر نے کہا ہے کہ پاکستان فٹبال فیڈریشن افغانستان ٹیم کے ویزوں کا مسئلہ حل کرانے کیلئے کوشاں ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ 2  برادار ممالک کے درمیان یہ فٹبال میچ خطے میں کھیل کی ترقی کے لیے اہم ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایشین کپ کوالیفائر میچ 9 اکتوبر کو اسلام آباد میں شیڈول ہے۔

