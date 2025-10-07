  • KHI: Clear 27.3°C
  • LHR: Clear 20.5°C
  • ISB: Clear 16.4°C
  • KHI: Clear 27.3°C
  • LHR: Clear 20.5°C
  • ISB: Clear 16.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

قومی کھلاڑی کی سیلف فنانس پر تیسرے ایشین یوتھ گیمز میں شرکت کرنے پر پابندی عائد

اسپورٹس ڈیسک شائع October 7, 2025 اپ ڈیٹ October 7, 2025 07:35pm
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

حکومت پاکستان نے تیسرے ایشیائی یوتھ گیمز میں قومی کھلاڑیوں کے سیلف فنانس کی بنیاد پر شرکت پر پابندی لگا دی، جس کا نوٹی فکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق جاری کردہ نوٹی فکیشن کے مطابق کوئی بھی فیڈریشن اپنے اخراجات یا سیلف فنانس کی بنیاد پر کسی کھلاڑی کو گیمز میں شرکت کے لیے نہیں بھیج سکتی۔

تیسرے ایشیائی گیمز میں شرکت کے لیے وزارت خارجہ کا نو آبجیکشن سرٹیفیکٹ (این او سی) لازمی قرار دیا گیا ہے۔

صرف وزارت خارجہ سے اجازت حاصل کرنے والے کھلاڑی اور ایتھلیٹس ہی گیمز میں شرکت کے اہل ہوں گے۔

نوٹیفیکشن کے مطابق بغیر اجازت جانے والے کھلاڑی پاکستان کا نام اور قومی پرچم استعمال نہیں کر سکتے، ساتھ ہی این او سی کے بغیر گیمز میں شرکت کے لیے بحرین جانے والے ایتھلیٹس کو ایف آئی اے کی کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔

اس حوالے سے وزارت خارجہ نے 53 کھلاڑیوں اور آفیشلز کے لیے این او سی جاری کر دیا، واضح رہے کہ تیسرے ایشین یوتھ گیمز 22 سے 31 اکتوبر تک بحرین میں شیڈول ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

جنسی حملے کی لائیو ویڈیو نشر کرنے پر15 سالہ لڑکا گرفتار

2

مملکت میں کسی بھی ویزا پر موجود شخص اب عمرہ ادا کرسکتا ہے، سعودی حکومت

3

حکومتیں غزہ میں نسل کشی جاری رکھنے میں اسرائیل کی مدد کررہی ہیں، گریٹا تھیونبرگ کی تنقید

4

اسرائیل نے گریٹا تھیونبرگ سمیت صمود فلوٹیلا کے مزید 171 افراد کو ڈی پورٹ کردیا

5

خواتین کی فحش ویڈیوز بناکر بلیک میل کرنے والا بنگلہ دیشی گرفتار

6

انڈونیشیا میں مدرسے کی عمارت گرنے سے جاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 63 ہو گئی

7

دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب کونسا ہے؟

8

شام میں بشارالاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد پہلی پارلیمنٹ کے ارکان کا انتخاب

کارٹون

کارٹون : 7 اکتوبر 2025
کارٹون : 6 اکتوبر 2025