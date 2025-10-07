فلم بنانے کے لیے پیسے حاصل کرنے کی خاطر سرمایہ کار کو انسانی گوشت کھلایا، مہیش بھٹ
معروف بولی وڈ فلم ساز مہیش بھٹ نے انکشاف کیا ہے کہ کیریئر کے آغاز میں انہوں نے ایک فلم بنانے کے لیے پیسے حاصل کرنے کی خاطر ایک امیر شخص کو انسانی گوشت کھلایا۔
شوبز ویب سائٹ ’زوم‘ کے مطابق مہیش بھٹ نے حال ہی میں اپنی بیٹی اداکارہ پوجا بھٹ کے پوڈکاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے فلمی کیریئر سمیت ذاتی زندگی پر کھل کر گفتگو کی۔
پوڈکاسٹ کے دوران مہیش بھٹ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اپنی پہلی بیوی کرن بھٹ کو 14 سال کی عمر میں خون سے خط لکھا تھا۔
انہوں نے پہلی بیوی سے اپنی بیوفائی کا اعتراف بھی کیا اور بتایا کہ اداکارہ سونی رازدان سے شادی کرنے سے قبل ہی ان کے تعلقات استوار ہوگئے تھے۔
مہیش بھٹ کو سونی رازدان سے عالیہ بھٹ ہیں جب کہ پوجا بھٹ ان کی پہلی بیوی سے ہیں۔
پوڈکاسٹ کے دوران کیریئر کے ابتدائی دنوں کو یاد کرتے ہوئے فلم ساز نے ایک حیران کن انکشاف کیا کہ انہوں نے کیریئر کے ابتدائی مشکل دنوں میں ایک تانترک (ہندو مذہبی گرو) کے مشورے پر ایک سرمایہ کار کو انسانی گوشت کھلایا تھا۔
مہیش بھٹ نے بتایا کہ کیریئر کے آغاز میں جب وہ اپنی فلموں کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کی ملاقات ایک ہندو مذہبی گرو (تانترک) سے ہوئی۔
ان کے مطابق گرو نے انہیں ایک پیکٹ دیا اور کہا کہ یہ انسانی گوشت ہے جو گھاٹ سے لیا گیا ہے۔
فلم ساز کا کہنا تھا کہ گرو نے انہیں کہا کہ اگر وہ انسانی گوشت کسی سرمایہ کار کو کھلائیں گے تو سرمایہ کار انہیں فوری طور پر پیسے دے گا۔
مہیش بھٹ نے بتایا کہ منصوبے کے تحت انہوں نے سرمایہ کار کو پہلے کسی اور طرح سے انسانی گوشت کھلانے کی کوشش کی لیکن اس پر ناکامی کے بعد انہوں نے سرمایہ کار کو پان میں ڈال کر گوشت کھلایا۔
ان کے مطابق گرو کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے انہیں بھی ایسا لگا تھا کہ ان کا منصوبہ کامیاب ہوگا لیکن ایک ماہ بعد پتہ چلا کہ سرمایہ کار انہیں کوئی پیسے نہیں دے رہے۔
مذکورہ انکشاف کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں نے مہیش بھٹ پر سخت تنقید کی، بعض صارفیں نے لکھا کہ فلم ساز اپنی بیٹی عالیہ بھٹ کی ساکھ خراب کر رہے ہیں۔
کچھ صارفین نے ان کی قانونی اور اخلاقی حیثیت پر بھی سوالات اٹھائے جب کہ کچھ افراد نے مہیش بھٹ کے داماد رنبیر کپور کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ وہ محفوظ رہیں گے۔