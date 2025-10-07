ایک، دو بار کوشش کی لیکن شادی نہ ہوسکی، ریحان شیخ
معروف اداکار و ہدایت کار ریحان شیخ نے کہا ہے کہ انہوں نے کبھی شادی کرنے کا سوچا نہیں تھا لیکن انہوں نے ایک دو بار شادی کرنے کی کوشش کی ہوگی، تاہم ان کی شادی نہ ہوسکی۔
ریحان شیخ نے حال ہی میں ’گپ شب‘ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر گفتگو کی۔
پروگرام کے دوران بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں ذاتی طور پر کامیڈی پسند ہے لیکن انہیں ان کی خواہش کے برعکس سنجیدہ کردار دیے جاتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ انہیں نہ صرف انتہائی سنجیدہ بلکہ منفی کردار بھی دیے جاتے ہیں اور بعض اوقات منفی کردار ادا کرتے وقت کردار ان کی طبیعت میں شامل بھی ہوجاتے ہیں۔
اداکار کا کہنا تھا کہ انہیں تھیٹر و اسٹیج ڈراموں میں کام کرنے کے وقت سے کامیڈی کرنے کا شوق رہا ہے اور اس وقت انہیں ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ وہ کامیڈی کرداروں میں اچھے لگیں گے لیکن بد قسمتی سے انہیں سنجیدہ کردار دیے جاتے ہیں۔
ایک سوال کے جواب میں اداکار نے کہا کہ شادی ہونا یا نہ ہونے کوئی مسئلہ نہیں لیکن بعض اوقات اسے اپنا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔
ریحان شیخ کے مطابق انہیں کبھی محبت نہیں ہوئی جب کہ شادی سے متعلق وہ کسی کو رائے نہیں دے سکتے کہ شادی پسند کی ہونی چاہیے یا خاندان کی مرضی سے ہو۔
اداکار کا کہنا تھا کہ چوں کہ انہوں نے خود شادی نہیں کی تو وہ دوسروں کو اس حوالے سے کوئی مشورہ نہیں دے سکتے۔
تاحال شادی نہ کرنے کے سوال پر اداکار کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک بار سوچا کہ معروف ہولی وڈ سپر ہیروز کے کردار ادا کرنے والے اسپائیڈرمین اور سپرمین نے بھی شادی نہیں کی، اسی لیے انہوں نے بھی شادی نہیں کی اور شاید وہ بھی سپر ہیرو ہیں۔
ریحان شیخ نے واضح کیا کہ انہوں نے کبھی شادی کی منصوبہ بندی نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی انہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ شادی نہیں کریں گے، بس ان کی شادی نہ ہو سکی۔
اداکار نے کہا کہ ہوسکتا ہےکہ ایک دو بار انہوں نے شادی کرنے کی کوشش بھی کی ہو لیکن ان کی شادی نہ ہوئی ہو۔