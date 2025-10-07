  • KHI: Clear 27.3°C
  • LHR: Clear 20.5°C
  • ISB: Clear 16.4°C
  • KHI: Clear 27.3°C
  • LHR: Clear 20.5°C
  • ISB: Clear 16.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

تین حمل ضائع ہونا تکلیف دہ عمل تھا، آمنہ ملک

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع October 7, 2025 اپ ڈیٹ October 7, 2025 07:52pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

اداکارہ و ٹی وی میزبان آمنہ ملک نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے یکے بعد دیگر تین حمل ضائع ہوئے، جس کے بعد انہیں ایک بیٹی ہوئی۔

آمنہ ملک نے حال ہی میں سماء ٹی وی کے مارننگ شو میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر گفتگو کی۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ انہیں دو بیٹیاں ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کی عادتیں خراب نہیں کیں، انہیں گھر کی سادی غذائیں کھانے کی ترغیب دی۔

ان کے مطابق کبھی کبھار ان کے گھر آنے والے مہمان شکایات کرتے ہیں کہ ان کے بچے گھر کا کھانا نہیں کھاتے، وہ پیزا اور دوسری چیزیں کھاتے ہیں تو وہ ایسے مہمانوں کو ایسی چیزیں منگوا کر دینے سے صاف انکار کرتی ہیں اور انہیں بچوں کو گھر کا کھانا کھلانے کا ہی کہتی ہیں۔

آمنہ ملک نے کہا کہ انہیں جھوٹے لوگ بالکل پسند نہیں، وہ ایسے افراد کے ساتھ ایک دن بھی نہیں گزار سکتیں۔

دماغی صحت اور ڈپریشن پر بات کرتے ہوئے اداکارہ کا کہنا تھا کہ دماغی مسائل کا سامنے کرنے والے شخص کو ماہرین کے پاس جانا چاہیے، وہ غلطی میں بھی اپنے دوستوں اور رشتے داروں کے پاس جاکر باتیں نہ کریں، ان سے ان کے مسائل مزید بڑھیں گے۔

ایک سوال کے جواب میں اداکارہ نے ساتھی اداکاراؤں کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ پیسے بچا کر کسی نہ کسی کاروبار میں سرمایہ کاری کریں جب کہ انہوں نے پروڈیوسرز سے بھی التجا کی کہ وہ ایسی اداکاراؤں کو زیادہ کام دیں جو گھر کی کفالت کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔

پروگرام کے دوران اداکارہ نے یہ انکشاف بھی کیا کہ وہ جلد ہی ریئل اسٹیٹ کا کاروبار شروع کرنے والی ہیں، تاہم انہوں نے اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کی۔

ایک سوال کے جواب میں آمنہ ملک نے انکشاف کیا کہ ان کے تین حمل ضائع ہوئے تھے اور وہ عمل ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔

انہوں نے بتایا کہ انہوں نے دو بیٹوں کو جنم دیا لیکن وہ مردہ پیدا ہوئے، پیچیدگیوں کے باعث ان کے ہاں قبل از وقت مردہ بچوں کی پیدائش ہوئی جب کہ ان کا ایک حمل ضائع ہوا۔

آمنہ ملک کا کہنا تھا کہ تین حمل ضائع ہونے سے قبل انہیں ایک بیٹی تھی جب کہ حمل ضائع ہونے کے بعد بھی انہیں ایک بیٹی ہوئی، جس کے بعد انہوں نے مزید بچوں کی پیدائش کی کوشش یا خواہش نہیں کی۔

اداکارہ نے بتایا کہ حمل ضائع ہونے کے بعد بیٹی کی پیدائش ہوئی تو لوگوں نے انہیں کہا کہ ایک بیٹا بھی ہونا چاہیے لیکن وہ تکلیف سے گزر چکی تھیں، اس لیے انہوں نے سب کو کہا کہ اب اگر انہوں نے بچوں کی فرمائش کی تو وہ انہیں تھپڑیں ماریں گی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

شعیب ملک نے ثنا جاوید سے اختلافات اور طلاق کی خبروں پر وضاحت دے دی

2

ویمنز ورلڈ کپ: منیبہ علی کا بھارت کیخلاف ’غیر معمولی رن آؤٹ‘، قوانین کیا کہتے ہیں؟

3

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

4

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

5

’حماس کی جانب سے امن منصوبہ قبول کرنے کے باوجود بے یقینی برقرار ہے‘

6

معدنی نمونوں کی کھیپ امریکا کو ارسال، پی ٹی آئی کا معاہدوں کی تفصیل پبلک کرنے کا مطالبہ

7

پنشن کوئی خیرات نہیں بلکہ ایک آئینی حق ہے، جسٹس منصور علی شاہ

8

پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ، اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

کارٹون

کارٹون : 7 اکتوبر 2025
کارٹون : 6 اکتوبر 2025