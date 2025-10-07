تین حمل ضائع ہونا تکلیف دہ عمل تھا، آمنہ ملک

تین حمل ضائع ہونا تکلیف دہ عمل تھا، آمنہ ملک
اداکارہ و ٹی وی میزبان آمنہ ملک نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے یکے بعد دیگر تین حمل ضائع ہوئے، جس کے بعد انہیں ایک بیٹی ہوئی۔
آمنہ ملک نے حال ہی میں سماء ٹی وی کے مارننگ شو میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر گفتگو کی۔
اداکارہ کا کہنا تھا کہ انہیں دو بیٹیاں ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کی عادتیں خراب نہیں کیں، انہیں گھر کی سادی غذائیں کھانے کی ترغیب دی۔
ان کے مطابق کبھی کبھار ان کے گھر آنے والے مہمان شکایات کرتے ہیں کہ ان کے بچے گھر کا کھانا نہیں کھاتے، وہ پیزا اور دوسری چیزیں کھاتے ہیں تو وہ ایسے مہمانوں کو ایسی چیزیں منگوا کر دینے سے صاف انکار کرتی ہیں اور انہیں بچوں کو گھر کا کھانا کھلانے کا ہی کہتی ہیں۔
آمنہ ملک نے کہا کہ انہیں جھوٹے لوگ بالکل پسند نہیں، وہ ایسے افراد کے ساتھ ایک دن بھی نہیں گزار سکتیں۔
دماغی صحت اور ڈپریشن پر بات کرتے ہوئے اداکارہ کا کہنا تھا کہ دماغی مسائل کا سامنے کرنے والے شخص کو ماہرین کے پاس جانا چاہیے، وہ غلطی میں بھی اپنے دوستوں اور رشتے داروں کے پاس جاکر باتیں نہ کریں، ان سے ان کے مسائل مزید بڑھیں گے۔
ایک سوال کے جواب میں اداکارہ نے ساتھی اداکاراؤں کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ پیسے بچا کر کسی نہ کسی کاروبار میں سرمایہ کاری کریں جب کہ انہوں نے پروڈیوسرز سے بھی التجا کی کہ وہ ایسی اداکاراؤں کو زیادہ کام دیں جو گھر کی کفالت کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔
پروگرام کے دوران اداکارہ نے یہ انکشاف بھی کیا کہ وہ جلد ہی ریئل اسٹیٹ کا کاروبار شروع کرنے والی ہیں، تاہم انہوں نے اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کی۔
ایک سوال کے جواب میں آمنہ ملک نے انکشاف کیا کہ ان کے تین حمل ضائع ہوئے تھے اور وہ عمل ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔
انہوں نے بتایا کہ انہوں نے دو بیٹوں کو جنم دیا لیکن وہ مردہ پیدا ہوئے، پیچیدگیوں کے باعث ان کے ہاں قبل از وقت مردہ بچوں کی پیدائش ہوئی جب کہ ان کا ایک حمل ضائع ہوا۔
آمنہ ملک کا کہنا تھا کہ تین حمل ضائع ہونے سے قبل انہیں ایک بیٹی تھی جب کہ حمل ضائع ہونے کے بعد بھی انہیں ایک بیٹی ہوئی، جس کے بعد انہوں نے مزید بچوں کی پیدائش کی کوشش یا خواہش نہیں کی۔
اداکارہ نے بتایا کہ حمل ضائع ہونے کے بعد بیٹی کی پیدائش ہوئی تو لوگوں نے انہیں کہا کہ ایک بیٹا بھی ہونا چاہیے لیکن وہ تکلیف سے گزر چکی تھیں، اس لیے انہوں نے سب کو کہا کہ اب اگر انہوں نے بچوں کی فرمائش کی تو وہ انہیں تھپڑیں ماریں گی۔