پولیس اب کسی پریس کلب میں داخلے سے قبل انتظامیہ کی اجازت لے گی، وزیر مملکت داخلہ

عرفان سدوزئی شائع October 7, 2025 اپ ڈیٹ October 7, 2025 08:25pm
— فوٹو: ڈان نیوز
— فوٹو: ڈان نیوز

نیشنل پریس کلب پر حملے کے خلاف جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ وزارت داخلہ کے حوالے کر دیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق صدر نیشنل پریس کلب اظہر جتوئی کی سربراہی میں وفد نے وزیر مملکت برائے داخلہ سے ملاقات کی، جبکہ نیر علی نے طلال چوہدری کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات پر تفصیلی بریفنگ دی۔

اس موقع پر سینیٹر طلال چوہدری کا کہنا تھا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ کی روشنی میں ملک بھر کے پریس کلبز کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی جبکہ پولیس اب کسی پریس کلب میں داخلے سے قبل انتظامیہ کی اجازت لے گی۔

خیال رہے کہ 2 اکتوبر کو آزاد کشمیر میں تشدد کے خلاف چند مظاہرین نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے تھے، پولیس اہلکاروں کے وہاں پہنچنے پر کچھ مظاہرین پریس کلب کے اندر چلے گئے، جنہیں گرفتار کرنے کے لیے پولیس اہلکار بھی زبردستی نیشنل پریس کلب کے اندر گھس گئے تھے۔

اس دوران اسلام آباد پولیس اہلکاروں نے نہ صرف مظاہرین کو گرفتار کیا تھا بلکہ اندر موجود صحافیوں اور کلب ملازمین پر بھی تشدد کیا اور ایک فوٹو گرافر کا کیمرا بھی توڑ دیا جبکہ پولیس اہلکاروں نے کیفے ٹیریا میں توڑ پھوڑ بھی کی تھی۔

وزیراعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے واقعے پر تشویش کا اظہار کیا تھا اور مکمل تحقیقات کے احکامات جاری کیے تھے۔

جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے پیش کردہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں نیشنل پریس کلب پر حملے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا جبکہ وزارت داخلہ، اطلاعات اور پریس کلب کے نمائندوں پر مشتمل انکوائری کمیٹی بنانے کی سفارش کی گئی تھی۔

جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کہنا تھا کہ انکوائری کمیٹی 24 گھنٹے میں نوٹی فکیشن جاری کرے اور 4 روز میں رپورٹ پیش کرے۔

اسی طرح وفاقی وزیر داخلہ کی سربراہی میں پریس کلبز کے تحفظ کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا گیا اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ پریس کلبز اور صحافتی اداروں کے تحفظ کے لیے وزارت داخلہ سے باضابطہ نوٹی فکیشن جاری کیا جائے۔

جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ 4 سال بعد بھی جرنلسٹس پروٹیکشن کمیشن فعال نہیں ہو سکا، 2 ہفتے میں کمیشن مکمل کر کے ایکٹ کو فعال بنایا جائے۔

چارٹر آف ڈیمانڈ میں مزید کہا گیا تھا کہ پریس کلبز و یونینز کے تقدس کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ سے متفقہ قرارداد منظور کی جائے۔

بعد ازاں، وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چوہدری نے چیئرمین سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی و دیگر سے رابطوں کی یقین دہانی کروائی تھی۔

