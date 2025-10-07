  • KHI: Clear 25.4°C
  • LHR: Clear 18.2°C
  • ISB: Clear 17.2°C
  • KHI: Clear 25.4°C
  • LHR: Clear 18.2°C
  • ISB: Clear 17.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ملکی ترقی کیلئے کھیلوں کا فروغ ناگزیر ہے، سابق ٹیسٹ کرکٹر

عمران صدیق شائع October 7, 2025
— فوٹو: عمران صدیق
— فوٹو: عمران صدیق

قومی کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کے رکن اسد شفیق نے کہا ہے کہ کسی بھی کھیل کی ترقی کے لیے اسکول اور کالج کی سطح پر کھیلوں کا انعقاد انتہائی ضروری ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق کراچی میں انٹر اسکول اور انٹر کالج گیمز کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا، نجی کالج کے تحت اسپورٹس فیسٹیول میں 17 سے 19 سال کے طلبہ کے درمیان، کرکٹ، تھرو بال، باسکٹ بال، بیڈمنٹن اور فٹ بال کے دلچسپ مقابلے جاری ہیں۔

قومی سلیکشن کمیٹی کے ممبر اسد شفیق نے مشعل جلاکر مقابلوں کا افتتاح کیا، تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی کھیل کے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے اسکول اور کالج کی سطح پر گیمز انتہائی ضروری ہیں۔

اسپورٹس فیسٹیول میں 85 اسکول اور کالجوں کی 114 ٹیمیں اور 2500 ایتھیلیٹس شرکت کر رہے ہیں، یہ مقابلے 11 اکتوبر تک کراچی کے مختلف گراؤنڈز پر جاری رہیں گے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاکستان دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں دوسرے نمبر پر ہے، امریکی جریدہ

2

سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی

3

معدنی نمونوں کی کھیپ امریکا کو ارسال، پی ٹی آئی کا معاہدوں کی تفصیل پبلک کرنے کا مطالبہ

4

سونے کی قیمت میں آج کتنا اضافہ ہوا؟

5

سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی قید سے رہا کردیا گیا، نائب وزیراعظم کی تصدیق

6

چند دنوں میں سابق سینیٹر مشتاق احمد کے انخلا کا عمل مکمل ہوجائے گا، وزارت خارجہ

7

پاکستان میں 3 سپر مون میں سے پہلا منگل کو نظر آئے گا، سپارکو

8

پنشن کوئی خیرات نہیں بلکہ ایک آئینی حق ہے، جسٹس منصور علی شاہ

کارٹون

کارٹون : 7 اکتوبر 2025
کارٹون : 6 اکتوبر 2025