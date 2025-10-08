  • KHI: Clear 30.7°C
  • LHR: Clear 26.3°C
  • ISB: Clear 24.5°C
  • KHI: Clear 30.7°C
  • LHR: Clear 26.3°C
  • ISB: Clear 24.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سلمان علی کو ٹی20 کپتان برقرار رکھنے کا فیصلہ

عبدالغفار شائع October 8, 2025 اپ ڈیٹ October 8, 2025 04:04pm
— فائل فوٹو: پی سی بی
— فائل فوٹو: پی سی بی

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے سلمان علی آغا کو ٹی20 کپتان برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جب کہ مختصر فارمیٹ میں بابر اعظم اور محمد رضوان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے سلمان علی آغا کو ٹی20 اور محمد رضوان کو ون ڈے کپتان برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔

اس سے پہلے یہ خبریں زیرگردش تھیں کہ محمد رضوان سے ون ڈے انٹرنیشنل کی قیادت لے کر سلمان علی آغا کو سونپ دی جائے گی، تاہم ایشیاکپ میں سلمان علی آغا کی بدترین کارکردگی کی بدولت مینجمنٹ یہ فیصلہ نہ کرسکی۔

علاوہ ازیں، یہ بھی کہا جارہا تھا کہ ٹیسٹ ٹیم کی قیادت بھی شان مسعود سے لے کر سعود شکیل کو کپتان بنایا جائے گا تاہم جنوبی افریقہ کے دورہ پاکستان کے لیے شان مسعود کو ہی کپتان برقرار رکھا گیا۔

ذرائع کے مطابق قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اور کپتان زیادہ تبدیلیوں کے خواہشمند نہیں ہیں جس کی وجہ سے جنوبی افریقہ کے خلاف صائم ایوب اور وکٹ کیپر بلے باز محمد حارث کو ایک اور موقع دیا جائے گا۔

تاہم، ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کے خلاف بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے حارث روف کو ڈراپ کیا جائے گا اور ان کی جگہ عباس آفریدی یا محمد وسیم جونیئر کو موقع دیا جائے گا۔

علاوہ ازیں، ٹی 20 فارمیٹ میں سابق کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان کی واپسی پر اب اتفاق رائے نہ ہوسکا۔

واضح رہے کہ سلمان علی آغا بھارت کے خلاف بطور کپتان 3 میچز میں ناکامی کے بعد تنقید کی زد میں رہے اور ان کی اپنی کارکردگی بھی ایشیاکپ میں بدترین رہی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

مونسٹر سیریز: اپنے سفاک جرائم سے امریکی معاشرے کو بدلنے والا ایڈ گین کون تھا؟

2

35 چھکوں کیساتھ 314 رنز کی تاریخی اننگز، آسٹریلوی کرکٹر نے کئی ریکارڈز پاش پاش کر دیے

3

امریکی کمپنی کا پاکستان کو فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل فروخت کرنے کا فیصلہ

4

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

5

شعیب ملک نے ثنا جاوید سے اختلافات اور طلاق کی خبروں پر وضاحت دے دی

6

کورین بینڈ ’بی ٹی ایس‘ کے گلوکار وی کی کروسانٹ کھانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

7

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

8

فلم بنانے کے لیے پیسے حاصل کرنے کی خاطر سرمایہ کار کو انسانی گوشت کھلایا، مہیش بھٹ

کارٹون

کارٹون : 8 اکتوبر 2025
کارٹون : 7 اکتوبر 2025