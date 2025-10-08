  • KHI: Clear 30.7°C
اے ایف سی ایشین کپ کوالیفائر، افغان فٹبال ٹیم کے اکثر کھلاڑیوں کو ویزہ جاری

غلام مرتضیٰ شائع October 8, 2025 اپ ڈیٹ October 8, 2025 02:15pm
— فائل فوٹو: افغان میڈیا

اے ایف سی ایشین کپ کوالیفائر کھیلنے کے لیے افغانستان فٹبال ٹیم کی پاکستان آمد کے سلسلے میں زیادہ تر کھلاڑیوں کو ویزہ جاری کردیا گیا ۔

تفصیلات کے مطابق افغانستان اسکواڈ میں شامل 23 کھلاڑیوں میں سے 15 کو ویزے جاری ہوگئے ہیں اور باقی کھلاڑیوں بھی ویزے جاری ہونے کا امکان ہے۔

ذرائع نے بتایا ہے کہ افغانستان فٹبال ٹیم کے اسکواڈ کے علاوہ 10 آفیشلز کو بھی ویزے جاری کیے جاچکے ہیں اور 2 اضافی آفیشلز کو بھی جلد ویزہ جاری ہونے کا امکان ہے جب کہ چند افغان فٹبالرز کو آن آرئیول ویزہ مل سکتا ہے۔

اس سے قبل، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے افغان فٹبال ٹیم کے ویزوں کے معاملے پر نوٹس لیا تھا اور وزارت داخلہ نے پاکستان فٹبال فیڈریشن کو ویزوں کے اجرا کی یقین دہانی بھی کرادی ہے۔

خیال رہے کہ افغانستان فٹبال ٹیم کا 23 رکنی اسکواڈ آج رات اسلام آباد پہنچے گا، افغانستان 23 رکنی فٹبال اسکواڈ میں 20 کھلاڑی تارکین وطن ہیں اور صرف 3 کھلاڑی افغان نیشنل ہیں۔

افغانستان فٹبال ٹیم نے کابل ایمبیسی میں 25 سے 27 ستمبر کے درمیان درخواستیں دی تھیں، افغانستان کی جانب سے تارکین وطن کھلاڑیوں کی بائیومیٹرک کے لیے کابل ایمبنسی پاکستان لکھا گیا تھا۔

بعد ازاں، افغانستان کی جانب سے بائیومیٹرک کے لیے کابل کے بجائے کسی اور پاکستانی ایمبیسی کی درخواست کی گئی، بائیومیٹرک کی جگہ تبدیل ہونے اور کابل میں انٹرنیٹ بلیک آوٹ کے باعث ویزوں میں تاخیر ہوئی۔

ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کل ہونے والا میچ مقررہ وقت پر کھیلا جائے گا، پاک افغان فٹبال میچ کل دوپہر دو بجے جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں شیڈول ہے۔

افغانستان فٹبال ٹیم کے وقت پر پاکستان نہ پہنچنے پر جرمانہ بھی عائد ہوسکتا ہے، اس حوالے سے اے ایف سی انتظامیہ معاملے کی انکوائری کرکے حتمی فیصلہ کرنے کی مجاز ہے۔

