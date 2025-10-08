  • KHI: Clear 30.7°C
  • LHR: Clear 26.3°C
  • ISB: Clear 24.5°C
  • KHI: Clear 30.7°C
  • LHR: Clear 26.3°C
  • ISB: Clear 24.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

جنوبی افریقہ کیخلاف ٹیسٹ سیریز کیلئے قومی ٹیم مینجمنٹ کا اعلان

غلام مرتضیٰشائع 08 اکتوبر 2025 03:11pm
فائل فوٹو: اے ایف پی
فائل فوٹو: اے ایف پی

جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی ٹیم مینجمنٹ کا اعلان کردیا گیا ، ہوم سیریز میں عمران فرحت بیٹنگ کوچ، عبد الرحمٰن اسپن باؤلنگ کوچ ہوں گے۔

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے جنوبی افریقہ کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کے لیے ٹیم مینجمنٹ کا اعلان کردیا گیا ہے۔

جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے اظہر محمود ہیڈ کوچ کی ذمہ داری نبھائیں گے جب کہ نوید اکرم چیمہ کو ٹیم منیجر مقرر کیا گیا ہے۔

اسی طرح، ٹیسٹ سیریز میں عمران فرحت بیٹنگ کوچ، عبد الرحمٰن اسپن باؤنگ کوچ اور عبد المجید فیلڈنگ کوچ ہوں گے۔

خیال رہے کہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے لاہور میں کھیلا جائے گا جب کہ دوسرا ٹیسٹ 20 سے 24 اکتوبر تک راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔

علاوہ ازیں، پی سی بی کی جانب سے کلیف ڈیکن فزیوتھراپسٹ اور طلحہ بٹ ٹیم کے پرفارمنس اینالسٹ مقرر کیے گئے ہیں جب کہ گرانٹ لیوڈن اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشنگ کوچ کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔

جنوبی افریقہ کی ہوم سیریز کے لیے سید نعیم گیلانی میڈیا منیجر اور ارتضیٰ کمال ٹیم سیکیورٹی منیجر ہوں گے، ڈاکٹر واجد علی رفائی ٹیم کے ڈاکٹر کی حیثیت سے شامل ہیں جب کہ محمد احسان بطور مسیور ٹیم کے ہمراہ ہوں گے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

مونسٹر سیریز: اپنے سفاک جرائم سے امریکی معاشرے کو بدلنے والا ایڈ گین کون تھا؟

2

35 چھکوں کیساتھ 314 رنز کی تاریخی اننگز، آسٹریلوی کرکٹر نے کئی ریکارڈز پاش پاش کر دیے

3

امریکی کمپنی کا پاکستان کو فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل فروخت کرنے کا فیصلہ

4

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

5

شعیب ملک نے ثنا جاوید سے اختلافات اور طلاق کی خبروں پر وضاحت دے دی

6

کورین بینڈ ’بی ٹی ایس‘ کے گلوکار وی کی کروسانٹ کھانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

7

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

8

فلم بنانے کے لیے پیسے حاصل کرنے کی خاطر سرمایہ کار کو انسانی گوشت کھلایا، مہیش بھٹ

کارٹون

کارٹون : 8 اکتوبر 2025
کارٹون : 7 اکتوبر 2025