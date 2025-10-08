  • KHI: Clear 30.7°C
  • LHR: Clear 26.3°C
  • ISB: Clear 24.5°C
  • KHI: Clear 30.7°C
  • LHR: Clear 26.3°C
  • ISB: Clear 24.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

تحریک انصاف نے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈاپور کی تبدیلی کی تردید کردی

عبدالحکیمشائع 08 اکتوبر 2025 04:30pm
—فائل فوٹو: ایکس
—فائل فوٹو: ایکس

پاکستان تحریک انصاف ( پی ٹی آئی) نے سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی خبروں کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کی تبدیلی کی تردید کردی۔

ڈان نیوز کے مطابق اعلیٰ تعلیم کے صوبائی وزیر سہیل آفریدی نے کہاکہ وزیراعلیٰ کی تبدیلی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں،سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔

سہیل آفریدی نے کہا کہ علی امین وزیر اعلیٰ ہیں اور رہیں گے، بیرسٹر گوہر نے بھی علی امین کوہٹانے کی تردید کردی۔

واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر اطلاعات زیر گردش تھیں کہ تحریک انصاف نے علی امین گنڈاپور کو وزارت اعلیٰ کے منصب سے ہٹھانے کا فیصلہ کرلیا ہے جبکہ سہیل ّآفریدی کو نیا وزیراعلیٰ نیا وزیراعلیٰ بنایا جارہا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

مونسٹر سیریز: اپنے سفاک جرائم سے امریکی معاشرے کو بدلنے والا ایڈ گین کون تھا؟

2

35 چھکوں کیساتھ 314 رنز کی تاریخی اننگز، آسٹریلوی کرکٹر نے کئی ریکارڈز پاش پاش کر دیے

3

امریکی کمپنی کا پاکستان کو فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل فروخت کرنے کا فیصلہ

4

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

5

شعیب ملک نے ثنا جاوید سے اختلافات اور طلاق کی خبروں پر وضاحت دے دی

6

کورین بینڈ ’بی ٹی ایس‘ کے گلوکار وی کی کروسانٹ کھانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

7

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

8

فلم بنانے کے لیے پیسے حاصل کرنے کی خاطر سرمایہ کار کو انسانی گوشت کھلایا، مہیش بھٹ

کارٹون

کارٹون : 8 اکتوبر 2025
کارٹون : 7 اکتوبر 2025