تحریک انصاف نے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈاپور کی تبدیلی کی تردید کردی
پاکستان تحریک انصاف ( پی ٹی آئی) نے سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی خبروں کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کی تبدیلی کی تردید کردی۔
ڈان نیوز کے مطابق اعلیٰ تعلیم کے صوبائی وزیر سہیل آفریدی نے کہاکہ وزیراعلیٰ کی تبدیلی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں،سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔
سہیل آفریدی نے کہا کہ علی امین وزیر اعلیٰ ہیں اور رہیں گے، بیرسٹر گوہر نے بھی علی امین کوہٹانے کی تردید کردی۔
واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر اطلاعات زیر گردش تھیں کہ تحریک انصاف نے علی امین گنڈاپور کو وزارت اعلیٰ کے منصب سے ہٹھانے کا فیصلہ کرلیا ہے جبکہ سہیل ّآفریدی کو نیا وزیراعلیٰ نیا وزیراعلیٰ بنایا جارہا ہے۔