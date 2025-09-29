  • KHI: Partly Cloudy 40.2°C
علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے 2 گھنٹے طویل ملاقات

ویب ڈیسک شائع September 29, 2025 اپ ڈیٹ September 29, 2025 02:45pm
بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے بعد علی امین گنڈاپور اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہوگئے — فوٹو: اسکرین شاٹ
بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے بعد علی امین گنڈاپور اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہوگئے — فوٹو: اسکرین شاٹ

راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈاپور کی بانی پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) عمران خان سے ملاقات کرا دی گئی۔

ڈان نیوز کے مطابق وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈاپور اڈیالہ جیل پہنچے، جہاں ان کی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کرائی گئی، ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں کروائی گئی۔

علی امین گنڈاپور نے 2 گھنٹے سے زائد وقت تک عمران خان سے ملاقات کی، بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے بعد علی امین گنڈاپور اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہوگئے۔

وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وارنٹ گرفتاری منسوخ

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے علی امین گنڈاپور کے وکیل کے پیش ہونے پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف آڈیو لیک کیس میں نا قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔

ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نصر من اللہ نے کیس کی سماعت کی، علی امین گنڈا پور کے وکیل راجا ظہور الحسن نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے 3 ہفتے کے لیے کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روکا ہے۔

جج نے کہا کہ آپ درخواست دیں میں دیکھ لیتا ہوں۔

علی امین گنڈاپور کے وکیل کی جانب سے وارنٹ منسوخی کی درخواست دائر کی گئی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔

عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اگلی سماعت پر پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔

بعد ازاں آڈیو لیک کیس پر سماعت 5 نومبر تک ملتوی کردی گئی۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ گولڑہ میں مقدمہ درج ہے۔

