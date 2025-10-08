پاکستان کی سالانہ معاشی شرح نمو حکومت کے گزشتہ تخمینے سے بڑھ کر 3 فیصد ہوگئی
پاکستان کی سالانہ معاشی شرح نمو حکومت کے گزشتہ تخمینے سے زیادہ ہوگئی۔مالی سال 25-2024 کی نظر ثانی شدہ معاشی شرح نمو 3 فیصد ہوگئی، حکومت نے معاشی شرح نمو کا تخمینہ 2.68 فیصد منظور کیا تھا۔
ڈان نیوز کے مطابق پاکستان کی سالانہ معاشی شرح نموحکومت کے گزشتہ تخمینے سے زیادہ ہوگئی، نیشنل اکاونٹس کمیٹی نے نظرثانی معاشی شرح نمو کی منظوری دے دی جس کے مطابق مالی سال 25-2024 کی نظر ثانی شدہ معاشی شرح نمو 3.04 فیصد ہوگئی۔
اس سے قبل حکومت نے 25-2024 کے لیےمعاشی شرح نمو کا تخمینہ 2.68 فیصد منظور کیا تھا جبکہ مالی سال 25-2024 کے آخری سہ ماہی میں معاشی شرح نمو 5.66 فیصد رہی تھی۔
مالی سال25-2024 میں پاکستان کی معیشت کاحجم 407 ارب ڈالرز سے تجاوز کرگیا جبکہ فی کس آمدن 1812 ڈالرز ہوگئی۔