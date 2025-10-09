مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں غیر ملکی زرمبادلہ کی فروخت میں کمی، مارکیٹ میں مشکلات برقرار
مالی سال 2026 کی پہلی سہ ماہی میں غیر ملکی زرمبادلہ کی فروخت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے باعث مارکیٹ میں مشکلات برقرار ہیں۔
ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2026 کی پہلی سہ ماہی میں ایکسچینج کمپنیوں نے بینکوں کو 64 کروڑ 60 لاکھ ڈالر فروخت کیے، جو گزشتہ سال کے 75 کروڑ ڈالر کے مقابلے میں کم ہیں، اس کمی کی وجہ مارکیٹ میں ڈالر کی قلت اور بیرونِ ملک پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی رقم میں کمی بتائی جا رہی ہے۔
ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان (ای سی اے پی) کے مطابق اس کمی کی بڑی وجہ ترسیلاتِ زر میں کمی اور بینکوں کی جانب سے ایکسچینج کمپنیوں کو ڈالر کی ادائیگیوں میں تاخیر ہے۔
ای سی اے پی کے چیئرمین ملک بوستان نے کہا کہ ہم نے مالی سال 2026 کی پہلی سہ ماہی میں بینکنگ مارکیٹ کو 64 کروڑ 60 لاکھ ڈالر فروخت کیے ہیں، اگرچہ یہ رقم گزشتہ سال سے کم ہے، مگر حوصلہ شکن نہیں۔
ماہانہ اعداد و شمار کے مطابق ڈالر کی فروخت میں مسلسل کمی دیکھی گئی، جولائی میں ایکسچینج کمپنیوں نے 29 کروڑ ڈالر فروخت کیے جو اگست میں کم ہوکر 17 کروڑ ڈالر رہ گئے، جب کہ ستمبر میں معمولی اضافہ کے ساتھ 18 کروڑ 60 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئے۔
اس کے برعکس گزشتہ مالی سال 2025 کی اسی مدت میں جولائی، اگست اور ستمبر کے دوران فروخت بالترتیب 33 کروڑ 30 لاکھ، 29 کروڑ 40 لاکھ اور 21 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہی تھی۔
مارکیٹ ذرائع کے مطابق حقیقی ڈالر کی دستیابی میں شدید کمی ہے اور ایکسچینج کمپنیاں بڑھتی ہوئی تعداد میں ڈالر پر مبنی چیکس جاری کر رہی ہیں جنہیں غیر ملکی کرنسی کے کھاتوں میں جمع کرایا جا سکتا ہے۔
ڈیلرز کے مطابق بینکوں کی جانب سے ایکسچینج کمپنیوں کو ادائیگیوں میں تاخیر کے باعث اوپن مارکیٹ سے نقد ڈالر حاصل کرنا مشکل ہوگیا ہے۔
زرِمبادلہ ماہرین کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال میں ترسیلاتِ زر کی شرح نمو مالی سال 2025 کے مقابلے میں کمزور ہے۔
ان کے مطابق حکومت کے قابو والے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے کچھ لوگ ڈالر بینکوں کے بجائے غیر رسمی ذرائع سے بھیج رہے ہیں، اگرچہ پچھلے دو مہینوں میں روپے کی قدر میں بہتری آئی ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ ریٹ مارکیٹ کی اصل صورتحال کو ظاہر نہیں کرتا۔
ملک بوستان نے کہا کہ ترسیلاتِ زر کا بہاؤ مجموعی طور پر تسلی بخش ہے اور انہیں مالی سال 2026 کا ہدف حاصل ہونے کی امید ہے، حکومت نے مالی سال 2025 میں 38 ارب ڈالر کی ترسیلات وصول کیں، جب کہ رواں سال کا ہدف 40 ارب ڈالر مقرر کیا ہے۔
کرنسی ماہرین کے مطابق اگر گزشتہ سال کی سطح برقرار رہی تو اس سے ایکسچینج ریٹ میں استحکام آئے گا۔
مزید برآں سعودی عرب کے ساتھ بہتر سفارتی اور اقتصادی تعلقات سے بھی امید کی جا رہی ہے کہ نئی سرمایہ کاری پاکستان کی بیرونی مالی پوزیشن کو مضبوط بنانے میں مدد دے گی۔