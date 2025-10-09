  • KHI: Clear 29.4°C
  • LHR: Clear 24.7°C
  • ISB: Clear 20.9°C
  • KHI: Clear 29.4°C
  • LHR: Clear 24.7°C
  • ISB: Clear 20.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ایشین کپ کوالیفائر: اوٹس خان نے پنالٹی کک ضائع کردی، پاک-افغانستان مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر

اسپورٹس ڈیسک شائع October 9, 2025 اپ ڈیٹ October 9, 2025 05:16pm
— فوٹو: پی ایف ایف
— فوٹو: پی ایف ایف

اے ایف سی ایشین کپ کوالیفائر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان میچ بغیر کسی گول کے برابر ہوگیا، دونوں ٹیموں نے ایک، ایک پوائنٹ حاصل کر لیا۔

اسلام آباد کے جناح اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں اوٹس خان کی جانب سے پنالٹی کک مس کرنے کے باعث پاکستان اور افغانستان کا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا، قومی ٹیم نے ایشین کپ 2027 کے تیسرے مرحلے کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں اپنا پہلا پوائنٹ حاصل کر لیا ہے۔

خیال رہے کہ افغان ٹیم ویزا مسائل کے باعث میچ سے صرف 24 گھنٹے قبل اسلام آباد پہنچی تھی، جس کی وجہ سے مہمان ٹیم کو تیاری کا زیادہ موقع بھی نہیں مل سکا۔

تاہم، دوران میچ میزبان ٹیم بھی متعدد مواقع ملنے کے باوجود اس کا فائدہ نہ اٹھا سکی، اوٹس خان کی جانب سے پنالٹی کک کا شاندار موقع کو ضائع کرنے سمیت کئی بہترین چانس گول میں بدل نہ سکے، حالانکہ پُرجوش تماشائیوں کی ایک بڑی تعداد اسٹیڈیم میں پاکستان ٹیم کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتی دکھائی دی۔

ڈرا کے بعد پاکستان اور افغانستان نے گروپ ‘ای’ میں اپنا پہلا پوائنٹ حاصل کر لیا، تاہم دونوں ٹیمیں 5 پوائنٹس کے فرق سے گروپ کی مشترکہ ٹاپ ٹیموں، شام اور میانمار سے پیچھے ہیں۔

شام کی ٹیم آج میانمار کے خلاف میچ کی میزبانی کر رہی ہے، دونوں ٹیموں نے اپنے ابتدائی میچز میں کامیابیاں حاصل کر رکھی ہیں، واضح رہے کہ گروپ کی فاتح ٹیم سعودی عرب میں شیڈول ٹورنامنٹ کے فائنل مرحلے کے لیے کوالیفائی کرے گی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

علی امین گنڈا پور مستعفی، سہیل آفریدی نئے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا ہوں گے

2

لڑکیوں میں جلد بلوغت کا باعث بننے کی وجہ سامنے آگئی

3

مونسٹر سیریز: اپنے سفاک جرائم سے امریکی معاشرے کو بدلنے والا ایڈ گین کون تھا؟

4

35 چھکوں کیساتھ 314 رنز کی تاریخی اننگز، آسٹریلوی کرکٹر نے کئی ریکارڈز پاش پاش کر دیے

5

اورکزئی: فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی اسپانسرڈ 19 خوارج ہلاک، لیفٹیننٹ کرنل اور میجر سمیت 11 جوان شہید

6

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

7

آنکھوں کو پرکشش بنانے کی سرجری کرانے والی سوشل میڈیا اسٹار چل بسیں

8

ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے 2 ادویات کو جعلی قرار دے کر ضبط کرنے کا حکم دے دیا

کارٹون

کارٹون : 9 اکتوبر 2025
کارٹون : 8 اکتوبر 2025