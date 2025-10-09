وزیراعلیٰ سندھ سے سعودی-پاک جوائنٹ بزنس کونسل کے وفد کی ملاقات، سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق
وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہماری شراکت داری خطے کے معاشی مستقبل کے لیے نہایت اہم ہے، حکومت سندھ نے سرمایہ کاری کے لئے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، سعودی سرمایہ کاروں سے ہر طرح تعاون کیا جائے گا۔
محکمہ اطلاعات سندھ کے ایکس اکاؤنٹ پر کی گئی پوسٹ کے مطابق سعودی-پاک جوائنٹ بزنس کونسل کے چیئرمین سعودی شہزادہ منصور بن محمد آل سعود کی قیادت میں 30 رکنی وفد وزیراعلیٰ ہاؤس پہنچا۔
وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی کابینہ کے اراکین؛ شرجیل میمن، ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو، سعید غنی، ناصر حسین شاہ، اکرم اللہ دھاریجو اور چیف سیکریٹری کے ساتھ سعودی شہزادہ منصور بن محمد آل سعود اور وفد کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔
ترجمان وزیراعلیٰ سندھ کے مطابق وفد میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی، 30 سے زائد ممتاز کاروباری شخصیات اور سرمایہ کار شامل ہیں۔
وفد میں توانائی، انفرا اسٹرکچر، زراعت، لائیواسٹاک، کان کنی، تعمیرات، لاجسٹکس اور سرمایہ کاری کے شعبوں سے وابستہ شخصیات شامل ہیں۔
ترجمان کے مطابق پاکستان بزنس کونسل، اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (او آئی سی سی آئی) اور سعودی سفارت خانے کے نمائندے بھی اجلاس میں شریک ہیں۔
دوران ملاقات سید مراد علی شاہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی و برادرانہ تعلقات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ سندھ پاکستان کی معاشی ترقی کا گیٹ وے بننے کے لیے تیار ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے زمینوں کے ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز اور سرمایہ کاری کے طریقہ کار کو آسان بنایا ہے، سرمایہ کار دوست اور اصلاحات پر مبنی ماحول سندھ حکومت کی ترجیح ہے۔
مراد علی شاہ نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہماری شراکت داری خطے کے معاشی مستقبل کے لیے نہایت اہم ہے، سندھ حکومت سعودی وژن 2030 کے اہداف کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہے۔
وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ کے 12 ترجیحی سرمایہ کاری کے شعبوں پر روشنی ڈالی اور سعودی کمپنیوں کو زراعت، توانائی، انفر اسٹرکچر، لاجسٹیکس اور صنعتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔
مراد علی شاہ نے سعودی سرمایہ کاروں کو کراچی کی بلیو اور ییلو لائن ٹرانزٹ سسٹمز میں شراکت کی دعوت دی اور ماہی گیری اور لائیو اسٹاک کے شعبے میں مشترکہ منصوبوں کی پیش کش کی۔
ترجمان کے مطابق وزیراعلیٰ سندھ نے اسپیشل اکنامک زونز کے قیام میں سعودی سرمایہ کاروں کو شرکت کی دعوت دی۔
دوران ملاقات وزیراعلیٰ سندھ اور سعودی وفد نے مشترکہ ورکنگ گروپس کے قیام پر اتفاق کیا، وزیراعلیٰ نے کہا کہ تعاون کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے مختلف شعبہ جاتی ورکنگ گروپس ضروری ہیں۔
سید مراد علی شاہ نے کہا کہ حکومت سندھ وفاقی اداروں کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں کام کر رہی ہے ، سندھ حکومت کے وفاقی وزارت سرمایہ کاری، اسپیشل انویسٹمنٹ فسیلی ٹیشن کونسل اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان سے قریبی روابط ہیں، تاکہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو فزیبلٹی سے لے کر عملی نفاذ تک مکمل سہولت فراہم کی جائے گی۔
ترجمان وزیراعلیٰ سندھ کے مطابق تقریب میں عوامی و نجی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
سعودی شہزادہ منصور بن محمد آل سعود نے وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا میزبانی پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اعلیٰ سطحی بزنس وفد کےساتھ آیا ہوں جس سے دونوں ممالک میں نئی شراکت داری قائم ہوگی۔
شہزادہ منصور بن محمد آل سعود نے کہا کہ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ہر شعبہ میں ذیلی کمیٹی قائم کر کے سرمایہ کاری کا آغا کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ کراچی پورٹ سٹی ہے، اور یہاں سرمایہ کاری کے بڑے مواقع ہیں۔
وزیراعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ نے سرمایہ کاری کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، اور سعودی سرمایہ کاروں سے ہر طرح تعاون کیا جائے گا۔