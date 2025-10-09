  • KHI: Clear 25.7°C
  • LHR: Clear 21.8°C
  • ISB: Clear 18.6°C
گورنر خیبرپختونخوا کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات، ملکی و صوبائی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال

عرفان سدوزئیشائع 09 اکتوبر 2025 07:31pm
— فوٹو: عرفان سدوزئی
— فوٹو: عرفان سدوزئی

گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں ملکی و صوبائی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔

فیصل کریم کنڈی اور سردار ایاز صادق کے درمیان ملاقات میں ملکی و صوبائی سیاسی صورتحال، وفاق اور صوبوں کے تعلقات سمیت مختلف اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

ملاقات میں موجودہ سیاسی منظرنامے، پارلیمانی تعاون کے فروغ اور قومی اتفاقِ رائے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔

اس موقع پر خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت کی گئی ، ملاقات میں دونوں اتحادی جماعتوں کے درمیان صورت حال بھی زیر بحث رہی.

دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جمہوری نظام کے استحکام، پارلیمانی روایات کے فروغ اور عوامی مسائل کے حل کے لیے سیاسی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ ساتھ وفاق اور صوبوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی ناگزیر ہے۔

