بھارتی بیٹر سمریتی مندھانا نے ویمنز ون ڈے کرکٹ میں 28 سال پرانا عالمی ریکارڈ توڑ ڈالا
بھارتی ویمنز کرکٹ ٹیم کی اسٹار بیٹر سمریتی مندھانا نے ون ڈے کرکٹ میں 28 سال سے قائم عالمی ریکارڈ توڑ دیا۔
بھارتی بیٹر سمریتی مندھانا نے جمعرات کو ویمنز ون ڈے کرکٹ میں ایک کلینڈر ائیر میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔
آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ 2025 کے دوران جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں بھارتی ویمنز کرکٹر سمریتی مندھانا نے ایک کلینڈر سال میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا اعزاز اپنے نام کیا۔
انہوں نے یہ سنگ میل میچ کے آٹھویں اوور میں چھکا لگا کر حاصل کیا، پروٹیز کے خلاف اس میچ میں انہوں نے 32 گیندوں پر 23 رنز بنائے، سمریتی مندھانا کی اننگز میں ایک چھکا اور ایک چوکا شامل تھا۔
اس کارکردگی کے بعد سمریتی مندھانا نے سال 2025 میں اب تک 18 ون ڈے میچز میں 4 سنچریوں کی بدولت مجموعی طور پر 982 رنز اسکور کیے ہیں، یوں انہوں نے آسٹریلیا کی سابق کرکٹر بلینڈا کلارک کا 28 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔
بلینڈا کلارک نے 1997 میں ایک کیلنڈر سال میں 970 رنز بنائے تھے۔
سمریتی مندھانا اب ویمنز ون ڈے کرکٹ کی تاریخ میں وہ پہلی خاتون بیٹر بننے کے قریب ہیں جو ایک ہی کیلنڈر سال میں ایک ہزار رنز کا ہندسہ عبور کر سکتی ہیں۔