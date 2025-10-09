  • KHI: Clear 24.5°C
  • LHR: Clear 19.5°C
  • ISB: Clear 20°C
  • KHI: Clear 24.5°C
  • LHR: Clear 19.5°C
  • ISB: Clear 20°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ویمنز ورلڈ کپ: جنوبی افریقہ کی دلچسپ مقابلے کے بعد بھارت کو 3 وکٹوں سے شکست

اسپورٹس ڈیسک شائع October 9, 2025
— فوٹو: کرک انفو
— فوٹو: کرک انفو

آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کے دسویں میچ میں جنوبی افریقہ نے دلچسپ مقابلے کے بعد بھارت کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔

ویشاکاپٹنم میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ ویمنز نے بھارت کا 252 رنز کا ہدف 49ویں اوور میں 7 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا، 81 کے مجموعی پر جنوبی افریقہ ٹیم کی 5 کھلاڑیوں کے پویلین لوٹ جانے پر شکست سر پر منڈلانے لگی تھی۔

تاہم 8ویں نمبر پر بلے بازی کے لیے آنے والی ندین دی کلیرک نے ناقابل یقین 54 گیندوں پر 84 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیل کر بھارت سے یقینی شکست کو فتح میں بدل دیا۔

ندین دی کلیرک نے جم کر بھارتی باؤلرز کا مقابلہ کیا، اس دوران انہوں نے شاندار 8 چوکے اور 5 چھکے بھی لگائے، اوپنر بیٹر اور کپتان لورا وولوراڈٹ نے 70 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی جب کہ کلوئی ٹریون نے 49 رنز بنا کر جیت کو یقینی بنایا۔

بھارت کی جانب سے سنہ رانا اور کرانتی گاؤد 2،2 وکٹیں لے کر نمایاں رہیں۔

اس سے قبل بھارتی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 49.5 اوورز میں 251 رنز بنا کر آل آؤٹ ہوئی، بھارت کی جانب سے رچا گوش نے 11 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے شاندار 94 رنز کی اننگز کھیلی، پرتیکا راول 37 اور سنہ رانا 33 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔

جنوبی افریقہ ویمنز کی جانب سے کلوئی ٹریون 32 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کر کے نمایاں رہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

علی امین گنڈا پور مستعفی، سہیل آفریدی نئے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا ہوں گے

2

لڑکیوں میں جلد بلوغت کا باعث بننے کی وجہ سامنے آگئی

3

مونسٹر سیریز: اپنے سفاک جرائم سے امریکی معاشرے کو بدلنے والا ایڈ گین کون تھا؟

4

35 چھکوں کیساتھ 314 رنز کی تاریخی اننگز، آسٹریلوی کرکٹر نے کئی ریکارڈز پاش پاش کر دیے

5

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

6

اورکزئی: فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی اسپانسرڈ 19 خوارج ہلاک، لیفٹیننٹ کرنل اور میجر سمیت 11 جوان شہید

7

آنکھوں کو پرکشش بنانے کی سرجری کرانے والی سوشل میڈیا اسٹار چل بسیں

8

ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے 2 ادویات کو جعلی قرار دے کر ضبط کرنے کا حکم دے دیا

کارٹون

کارٹون : 9 اکتوبر 2025
کارٹون : 8 اکتوبر 2025