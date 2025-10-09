  • KHI: Clear 24.5°C
افغاانستان کے دارالحکومت کابل میں دھماکے کی آواز سنی گئی، ذبیح اللہ مجاہد

ویب ڈیسک شائع October 9, 2025 اپ ڈیٹ October 10, 2025 12:06am
—فائل فوٹو: اے ایف پی

افغان طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دھماکے کی آواز سنی گئی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ’کابل شہر میں دھماکے کی آواز سنی گئی ہے، تاہم کسی کو پریشانی کی ضرورت نہیں، سب خیریت ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور تاحال کسی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔

انہوں نے مزید کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔

ادھر، اے ایف پی کے صحافیوں نے بتایا کہ دارالحکومت میں دو دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔

