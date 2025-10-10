ایک ہفتے کے دوران 21 اشیا کی قیمتیں بڑھ گئیں
ملک میں ضروری اشیاء کی قیمتوں میں ہفتہ وار بنیادوں پر 0.17 فیصد اور سالانہ بنیادوں پر 4.34 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، ایک ہفتے کے دوران 21 اشیا کی قیمتیں بڑھ گئیں۔
سرکاری خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان ( اے پی پی ) نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان بیورو برائے شماریات(پی بی ایس) کی جانب سے قیمتوں کے حساس اشاریہ (ایس پی آئی) سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کردی ہے کہ جس کے مطابق 9 اکتوبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں صارفین کیلئے قیمتوں کا حساس اشاریہ 332.75 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا جو گزشتہ ہفتہ 332.17 فیصد اور گزشتہ سال اسی تاریخ کو 318.91 پوائنٹس تھا۔
ہفتہ کے دوران 6 ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی،21کی قیمتوں میں اضافہ اور 24کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ہفتہ رفتہ میں ٹماٹرکی قیمت میں 11.34 فیصد، کیلا1.29 فیصد، آلو0.93 فیصد، دال چنا 0.35 فیصد اور سرسوں کے تیل کی قیمت میں 0.07 فیصد کی کمی ہوئی۔
پاکستان بیورو برائے شماریات کی رپورٹ کے مطابق اس کے برعکس چکن کی قیمت میں 8.92 فیصد، پیاز7.47 فیصد، آٹا5.74 فیصد، انڈے 2.25 فیصد، گڑ 1.70 فیصد، لہسن وایک کلوبناسپتی گھی 0.86 فیصد،اڑھائی کلو بناسپتی گھی 0.59 فیصد، جلانے کی لکڑی 0.50 فیصد اور واشنگ سوپ کی قیمت میں 0.23 فیصد اضافہ ہوا۔
17732 روپے ماہوارآمدنی رکھنے والے گروپ کیلئے قیمتوں کے حساس اشاریہ میں ہفتہ وار بنیادوں پر 0.14 فیصدکی کمی ہوئی، 17733 روپے سے لے کر22888 روپے ماہوار آمدنی والے گروپ کے لیے قیمتوں کے حساس اشاریے میں 0.17 فیصد اضافہ ہوا۔
اسی طرح 22889 روپے سے لے کر 29517 روپے، 29518 روپے سے لے کر 44175 روپے اور اس سے زیادہ ماہوارآمدنی رکھنے والے گروپوں کیلئے قیمتوں کے حساس اشاریہ میں بالترتیب 0.18 فیصد، 0.20 فیصد اور 0.16 فیصد کا اضافہ ہوا۔
صارفین کیلئے قیمتوں کے حساس اشاریہ کا تعین ملک کے 17 بڑے شہروں کی 50 مارکیٹوں میں 51 ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی بیشی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔