  • KHI: Partly Cloudy 31.1°C
  • LHR: Sunny 28°C
  • ISB: Sunny 26.9°C
  • KHI: Partly Cloudy 31.1°C
  • LHR: Sunny 28°C
  • ISB: Sunny 26.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

لاہور: پی ٹی آئی کی کارکن فلک جاوید 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل

ڈان اخبار شائع October 11, 2025 اپ ڈیٹ October 11, 2025 11:11am
عدالت نے 9 مئی کے ایک مقدمے کے تفتیشی افسر کو جیل میں تفتیش مکمل کرنے کی اجازت دے دی — فوٹو: پی ٹی آئی/ایکس
عدالت نے 9 مئی کے ایک مقدمے کے تفتیشی افسر کو جیل میں تفتیش مکمل کرنے کی اجازت دے دی — فوٹو: پی ٹی آئی/ایکس

جوڈیشل مجسٹریٹ نے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی کارکن فلک جاوید کو ریاستی اداروں اور ایک خاتون صوبائی وزیر کے خلاف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے مبینہ غلط استعمال کے 2 الگ مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔

ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) نے جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر فلک کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا۔

مجسٹریٹ نعیم وٹو نے کیس ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد فلک جاوید کو 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔

علاوہ ازیں ایک انسدادِ دہشت گردی عدالت نے پولیس کو زمان پارک کے باہر حملوں اور توڑ پھوڑ کے کیس میں فلک سے جیل میں تفتیش کرنے کی اجازت دے دی، یہ مقدمہ ریس کورس پولیس اسٹیشن میں درج ہے۔

عدالت نے پولیس کی درخواست منظور کرتے ہوئے ہدایت دی کہ تفتیشی افسر جیل کے احاطے میں ہی تفتیش مکمل کرے۔

این سی سی آئی اے نے فَلک کو اسلام آباد سے گرفتار کیا تھا۔

ان کی بہن صنم جاوید کو حال ہی میں خیبر پختونخوا سے گرفتار کر کے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا گیا ہے، تاکہ وہ 9 مئی 2023 کو شادمان تھانے پر حملے کے کیس میں سنائی گئی 5 سال قید کی سزا پوری کر سکیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

آنکھوں کو پرکشش بنانے کی سرجری کرانے والی سوشل میڈیا اسٹار چل بسیں

2

دوسری شادی منفرد تھی، دو طریقوں سے نکاح کیا، جویریہ عباسی

3

لاہور: سعد رضوی کی گرفتاری کیلئے چھاپہ، ٹی ایل پی کارکنان اور پولیس میں جھڑپیں

4

شادی چار ماہ میں ہی ختم ہوگئی تھی، زارا ترین کا انکشاف

5

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

6

’نادیہ میڈی سونی سوانی، میڈی بگو‘ سے وائرل ہونے والے جوڑے کی اصلیت نے سب کو حیران کردیا

7

بدقسمتی سے خیبرپختونخوا میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشتگردوں کو جگہ دی گئی، ترجمان پاک فوج

8

مونسٹر سیریز: اپنے سفاک جرائم سے امریکی معاشرے کو بدلنے والا ایڈ گین کون تھا؟

کارٹون

کارٹون : 11 اکتوبر 2025
کارٹون : 10 اکتوبر 2025