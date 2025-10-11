پاک۔افغان سرحد پر افغانستان کی طرف سے بلااشتعال فائرنگ، پاک فوج کا بھرپور جواب، طالبان لاشیں، پوسٹیں چھوڑ کر فرار
پاک افغان سرحد پر افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کا پاک فوج کی جانب سے بھرپور اور شدید جواب دیا جارہا ہے جبکہ طالبان لاشیں اور متعدد پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔
ڈان نیوز کے مطابق سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ متعدد افغان پوسٹوں اور دہشتگرد تنظیموں کو کافی نقصان پہنچانے کی اطلاعات ہیں۔
سیکیورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج مبینہ طور پر توپ خانے، ٹینکوں اور ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے۔
پی ٹی وی نے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ اس کے علاوہ داعش اور خارجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی وسائل اور ڈرونز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔
سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے مزید رپورٹ کیا کہ پاکستانی فورسز کی جانب سے مؤثر اور شدید جوابی کارروائی کے دوران متعدد افغان فوجی ہلاک اور خارجی تشکیلیں تتر بتر ہو گئیں۔
ذرائع کے مطابق افغان فورسز نے پاک-افغان سرحد پر انگور اڈا، باجوڑ، کرم، دیر، چترال جبکہ بلوچستان کے علاقے بارام چاہ پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔
ذرائع نے بتایا کہ فائرنگ کا مقصد خوارج کی گروپوں کو سرحد پار کروانا بھی تھا، افغان فورسز کے اس اقدام پر پاک فوج کی چوکس اور مستعد پوسٹوں کی جانب سے تیزی کے ساتھ بھرپور اور شدید جواب دیا گیا۔
سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ پاک فوج نے فوری طور پر شدید ردعمل دیتے ہوئے متعدد افغان پوسٹوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا، اس بروقت کارروائی میں افغانستان کی متعدد سرحدی پوسٹیں تباہ اور درجنوں افغان فوجی اور خارجی ہلاک کر دیے گئے۔
ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ طالبان اپنی متعدد پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہوگئے، جبکہ حملہ آوروں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغانستان کی جانب سے یہ جارحیت ایسے وقت کی جارہی ہے جب افغان وزیر خارجہ بھارت کا دورہ کر رہے ہیں۔
تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ پاکستان اس وقت افغانستان میں پاک افغان سرحد کے قریب موجود خوارج اور داعش کے دہشت گرد کیمپوں اور ٹھکانوں کو بھی انتہائی مہارت سے نشانہ بنا رہا ہے۔
ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ افغان فورسز کئی علاقوں سے پسپائی اختیار کر چکی ہیں، پاکستان کی طرف سے مؤثر اور شدید جوابی کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔
دریں اثنا، افغان وزارت دفاع نے کہا کہ افغان فوج نے آج رات پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف جوابی کارروائیاں کی ہیں۔
بیان میں کہا گیا کہ یہ کارروائیاں آدھی رات کے وقت ختم ہوئیں، اگر دوسری جانب سے دوبارہ افغانستان کی سرزمین کی خلاف ورزی کی گئی تو ہماری مسلح افواج اپنی سرزمین کا دفاع کرنے اور سختی سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔
واضح رہے کہ دفتر خارجہ کی جانب سے آج جاری بیان میں افغان وزیرِ خارجہ امیر خان متقی کے دورہ بھارت کے دوران دیے گئے بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دہشت گردی پر قابو پانےکی ذمہ داری پاکستان پر ڈالنے سے افغان حکام اپنے علاقائی امن کی ذمہ داریوں سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔
گزشتہ روز افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے افغانستان میں ہوئے دھماکوں کو پاکستان کی غلطی قرار دے دیا تھا۔
9 اکتوبر کو افغان طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا تھا کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دھماکے کی آواز سنی گئی ہے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا تھا کہ ’کابل شہر میں دھماکے کی آواز سنی گئی ہے، تاہم کسی کو پریشانی کی ضرورت نہیں، سب خیریت ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور تاحال کسی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔
9 اکتوبر کو ہی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ شہدا نے اپنے خون سے لکیر کھینچ دی ہے، اب فیصلے کا وقت آچکا ہے، اب دہشت گردی سے متعلق ٹھوس فیصلے کرنے ہیں۔
وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ یہ دوست نما دشمن خوارج افغانستان سے آکر دہشت گردی کرتے ہیں، جس ملک نے ان کو عزت دی اس کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں۔
وزیراعظم نے کہا تھا کہ شہدا نے اپنے خون سے لکیر کھینچ دی، اب فیصلے کا وقت آچکا ہے، اب دہشت گردی سے متعلق ٹھوس فیصلے کرنے ہیں۔
قبل ازیں، وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمان میں کہا تھا کہ بس بہت ہو گیا، اب افغانستان سے بات کرنا ہوگی، افغانستان کو بتانا ہوگا کہ دہشتگردی اب ناقابل برداشت ہے۔