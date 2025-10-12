  • KHI: Sunny 33.1°C
لاہور: پاک-جنوبی افریقہ پہلا ٹیسٹ، تیسری ہی گیند پر اوپنر عبداللہ شفیق آؤٹ

اسپورٹس ڈیسک شائع October 12, 2025 اپ ڈیٹ October 12, 2025 12:02pm
پاکستان نے جنوبی افریقہ کیخلاف پہلے ٹیسٹ میں ٹاس جیت کربیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ —فوٹو: اے ایف پی
پاکستان نے جنوبی افریقہ کیخلاف پہلے ٹیسٹ میں ٹاس جیت کربیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ —فوٹو: اے ایف پی
—اسکرین شاٹ/پی ٹی وی اسپورٹس
—اسکرین شاٹ/پی ٹی وی اسپورٹس

پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود نے جنوبی افریقہ کیخلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے سیشن میں جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ جاری ہے، پاکستان کی پہلی وکٹ تیسری ہی گیند پر گرگئی، اوپنر عبداللہ شفیق 2 رنز بناکر پویلین لوٹ گئے۔

پاکستانی اوپنر عبداللہ شفیق کو ربادا نے ایل بی ڈبلیو پر آؤٹ کیا، اس وقت امام الحق 22 اور شان مسعود 19 رنز بناکر کریز پر موجود ہیں، پاکستان نے 27.4 اوورز میں 107 رنز بنالیے ہیں، جب کہ اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہو چکا ہے۔

’اے ایف پی‘ کے مطابق پاکستان نے میچ میں دو مرکزی اسپنرز نعمان علی اور ساجد خان کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے، وائرل بخار سے صحت یاب ہونے والے ساجد خان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے، جب کہ شاہین شاہ آفریدی اور حسن علی فاسٹ بولنگ کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔

جنوبی افریقہ نے 3 اسپنرز ، سائمن ہارمر، سینوران مٹھوسامی اور پرینیلن سبریئن کو شامل کیا ہے، جب کہ کاگیسو ربادا اور ویان ملڈر نئی گیند کا آغاز کریں گے۔

سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ 20 اکتوبر کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔

آج سے پاکستان کی 27-2025 ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ (ڈبلیو ٹی سی) مہم کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں اسپن بولرز کے درمیان زبردست مقابلے کی توقع ہے۔

شان مسعود کی قیادت میں میزبان ٹیم (جو 25-2023 کے ڈبلیو ٹی سی چکر میں 9 ٹیموں میں آخری نمبر پر رہی تھی) کو اپنی کارکردگی میں نمایاں بہتری لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایڈن مارکرم کی قیادت میں کھیلنے والی مہمان جنوبی افریقی ٹیم کا مقابلہ کر سکے، جس نے گزشتہ سال لارڈز میں آسٹریلیا کو ہرا کر اپنی پہلی ڈبلیو ٹی سی ٹرافی جیتی تھی۔

قذافی اسٹیڈیم نے پچھلے ڈبلیو ٹی سی سائیکل میں کسی ٹیسٹ میچ کی میزبانی نہیں کی تھی، آخری بار یہ گراؤنڈ مارچ 2022 میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرے ٹیسٹ کے لیے استعمال ہوا تھا، جنوبی افریقہ، جو 2021 میں پاکستان کے دورے پر آیا تھا، اُس وقت دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز 0-2 سے ہار گیا تھا۔

دونوں کپتانوں نے قذافی اسٹیڈیم کی پچ کو اسپنرز کے لیے مددگار قرار دیا، تاہم پاکستان کے آف اسپنر ساجد خان کی شمولیت پر شبہ تھا کیوں کہ وہ وائرل انفیکشن کا شکار تھے، مگر انہوں نے گزشتہ روز ٹیم کے ساتھ پریکٹس سیشن میں حصہ لیا تھا۔

میچ سے قبل شان مسعود نے کہا کہ بڑے اسکور بنانے کے بجائے 20 وکٹیں حاصل کرنا ہی سیریز جیتنے کی کنجی ہے، ہم ایسی فلیٹ پچز نہیں چاہتے جہاں میچز ڈرا ہوں۔

اپنی پریس کانفرنس میں ایڈن مارکرم نے اعتراف کیا تھا کہ پاکستان نے اسپن مددگار وکٹیں تیار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور کہا کہ بطور ٹیم جو ان حالات میں زیادہ نہیں کھیلی، ہمارے لیے یہ ایک دلچسپ اور قیمتی موقع ہے کہ ہم یہاں اپنی صلاحیتیں آزمائیں۔

پاکستان کی ٹیم کپتان شان مسعود، امام الحق، عبداللہ شفیق، بابر اعظم، محمد رضوان، سلمان علی آغا، سعود شکیل، حسن علی، شاہین شاہ آفریدی، نعمان علی، ساجد خان پر مشتمل ہے۔

جنوبی افریقہ کی ٹیم میں کپتان ایڈن مارکرم، ڈیوالڈ بریوس، ٹونی ڈی زورزی، سائمن ہارمر، ویان ملڈر، سینوران مٹھوسامی، کاگیسو ربادا، رائن رکلٹن، ٹرسٹن سٹبز، پرینیلن سبریئن، کائل ویرینی شامل ہیں۔

میچ کے امپائرز کرس براؤن (نیوزی لینڈ) اور راڈ ٹکر (آسٹریلیا)، ٹی وی کے امپائر: شرف الدولہ سیکت (بنگلہ دیش)، اور میچ ریفری رنجن مدوگالے (سری لنکا) ہیں۔

