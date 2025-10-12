آسکر ایوارڈ یافتہ اداکارہ ڈیان کیٹن 79 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں
آسکر ایوارڈ یافتہ ہولی وُڈ اداکارہ ڈیان کیٹن 79 سال کی عمر میں کیلیفورنیا میں انتقال کر گئیں۔
پیپل میگزین کے مطابق اداکارہ کے ترجمان نے ان کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال خاندان کی جانب سے مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں، جب کہ اہلِ خانہ نے اس دکھ بھری گھڑی میں رازداری کی درخواست کی ہے۔
اداکارہ کے قریبی دوست نے پیپل میگزین سے گفتگو میں بتایا کہ وہ آخری لمحے تک خوش مزاج اور زندگی سے بھرپور تھیں، انہوں نے اپنی زندگی ہمیشہ اپنے اصولوں اور پسندیدہ لوگوں کے درمیان گزاری۔
ڈیان کیٹن کا اصل نام ڈیان ہال تھا، وہ 1946 میں لاس اینجلس میں پیدا ہوئیں اور چار بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھیں، ان کے والد سول انجینئر اور والدہ گھریلو خاتون تھیں جنہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے بیٹی پر گہرا اثر چھوڑا۔
بچپن ہی سے اداکاری اور کہانیاں سنانے کی شوقین ڈیان نے 1960 کی دہائی کے آخر میں اپنے فنی سفر کا آغاز کیا، مگر انہیں اصل شہرت فرانسس فورڈ کوپولا کی فلم ’دی گاڈ فادر‘ (1972) میں کے ایڈمز کا کردار نبھانے پر ملی، یہ فلم تاریخ کی کامیاب ترین فلموں میں شمار کی جاتی ہے اور اکیڈمی ایوارڈ برائے بہترین فلم سے نوازا گیا۔
ڈیان کیٹن نے یہ کردار ’گاڈ فادر پارٹ II ‘ (1974) اور ’گاڈ فادر پارٹ III ‘ (1990) میں بھی دہرایا، جس نے انہیں فلمی تاریخ میں ایک ناقابلِ فراموش نام بنا دیا۔
ووڈی ایلن کے ساتھ ان کی فلمی شراکت داری نے بھی انہیں بے پناہ شہرت دلائی، انہوں نے ’پلے اِٹ اگین، سیم‘ (1972)، ’سلیپر‘ (1973) اور ’لوو اینڈ ڈیتھ‘ (1975) میں کام کیا، لیکن ان کی کامیابی کی اصل وجہ ’اینی ہال‘ (1977) بنی، جس میں ان کی بے ساختہ اور دلکش اداکاری پر انہیں آسکر ایوارڈ سے نوازا گیا۔
بعد ازاں انہوں نے ’لکنگ فار مسٹر گُڈبار‘ (1977)، ’ریڈز‘ (1981)، ’شوٹ دی مون‘ (1982) اور ’دی لٹل ڈرمر گرل‘ (1984) سمیت کئی متاثرکن کردار نبھائے۔