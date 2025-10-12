نوجوان نسل کی ذہن سازی ڈیٹنگ اور فحاشی کی جانب کی جا رہی ہے، فضا علی کی ’لازوال عشق‘ پر تنقید
اداکارہ و میزبان فضا علی نے ڈیٹنگ ریئلٹی شو ’لازوال عشق‘ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پروگرامز کے ذریعے نوجوان نسل کی ذہن سازی خطرناک سمت میں کی جا رہی ہے۔
ترکی میں فلمایا گیا ’لازوال عشق‘ پاکستان کا پہلا ڈیٹنگ ریئلٹی شو ہے، جس میں چار مرد اور چار خواتین ایک ہی بنگلے میں رہ رہے ہیں اور پروگرام کے دوران وہ اپنی پسند کے لائف پارٹنر کا انتخاب کریں گے۔
شو کو ابتدا ہی سے شدید تنقید کا سامنا ہے، سوشل میڈیا صارفین نے اسے اسلامی و معاشرتی اقدار کے خلاف قرار دیتے ہوئے ’غیر اسلامی‘ اور ’مغربی ڈیٹنگ شوز کی نقل‘ کہا، جس کے بعد اس کے خلاف ہیش ٹیگز بھی ٹرینڈ کرنے لگے۔
صارفین نے پیمرا سے شو پر پابندی کا مطالبہ کیا، تاہم پیمرا نے وضاحت دی کہ چونکہ یہ شو کسی ٹی وی چینل پر نشر نہیں ہورہا بلکہ یوٹیوب پر دستیاب ہے، اس لیے پابندی کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔
تمام تر تنقید اور بائیکاٹ کے باوجود ’لازوال عشق‘ یوٹیوب پر پیش کیا جارہا ہے، اب تک اس کی 10 اقساط نشر ہوچکی ہیں، ابتدائی اقساط کو زیادہ ویوز ملے، تاہم بعد کی اقساط کی ناظرین کی تعداد میں واضح کمی آئی اور مجموعی ویوز تقریباً دو لاکھ کے قریب ہیں۔
حال ہی میں اداکارہ فضا علی نے اپنے مارننگ شو میں اس پروگرام پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایسے شوز کے ذریعے نوجوان نسل کی ذہن سازی کی جارہی ہے کہ ڈیٹنگ اور فحاشی کو معمول سمجھا جائے۔
ان کے مطابق اس کے ذریعے نئی نسل کو ڈیٹنگ کرنے کی تعلیم دی جارہی ہے، لڑکیوں کو چھوٹے کپڑوں سے عام کیا جارہا ہے اور نوجوانوں میں فحاشی کو فروغ دیا جارہا ہے۔
فضا علی کا کہنا تھا کہ کوئی بھی شریف گھرانے کے والدین اپنی بیٹیوں کو ایسے لباس پہننے یا لڑکوں کے ساتھ ڈیٹنگ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ آج کے دور میں لوگ عزت کے بجائے شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایسے شوز مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔
میزبان نے اس بات پر بھی افسوس کا اظہار کیا کہ کئی لوگ اس شو کو برا سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود تجسس میں آکر دیکھ رہے ہیں۔