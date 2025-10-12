  • KHI: Clear 32.8°C
  • LHR: Clear 29.8°C
  • ISB: Clear 26.4°C
  • KHI: Clear 32.8°C
  • LHR: Clear 29.8°C
  • ISB: Clear 26.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

نمیبیا نے واحد ٹی20 میچ میں جنوبی افریقہ کو اپ سیٹ شکست دیدی

اسپورٹس ڈیسکشائع 12 اکتوبر 2025 03:34pm
— فوٹو: نمیبیا کرکٹ
— فوٹو: نمیبیا کرکٹ

نمیبیا نے واحد ٹی20 میچ میں جنوبی افریقہ کو اپ سیٹ شکست دے دی۔

کرکٹ ویب سائٹ ’کرک انفو‘ کے مطابق میزبان نمیبیا نے آخری گیند ہدف حاصل کرکے تاریخ رقم کردی، یہ دونوں ٹیموں کے درمیان کسی بھی فارمیٹ کا پہلا انٹرنیشنل مقابلہ تھا۔

یہ اپ سیٹ شکست جنوبی افریقہ کی ایک کمزور ٹیم کے خلاف آئی کیونکہ ان کے زیادہ تر اہم کھلاڑی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، البتہ سابق کپتان کوئنٹن ڈی کاک ٹیم کے ساتھ موجود تھے۔

جنوبی افریقہ کے کپتان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو سب کی نظریں انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کرنے والے کوئنٹن ڈی کاک پر جو پہلے ہی اوور میں صرف ایک رن بناکر آؤٹ ہوگئے۔

جنوبی افریقہ نے مقررہ 20 اوورز میں 134 رنز بنائے تھے، جیسن اسمتھ 31 رنز بناکر نمایاں رہے، نمیبیا کے روبن ٹرمپل مین نے 3 اورمیکس ہینگو نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔

میزبان نمیبیا نے مطلوبہ ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر آخری گیند پر حاصل کرلیا، زین گرین نے 30 رنز بناکر ٹیم کو کامیابی دلائی، کپتان گیرارڈ ایرسمس نے 21 رنز بنائے۔

نامیبیا کو آخری 3 اوورز میں 32 رنز درکار تھے، 18ویں اوور میں 9 اور 19ویں میں 12 رنز بنے، آخری اوور میں 11 رنز درکار تھےآخری گیند پر زین گرین نے مڈ وکٹ کے اوپر سے چوکا لگاکر نمیبیا کو تاریخی کامیابی دلوائی۔

خیال رہے کہ جنوبی افریقہ وہ چوتھی فل ممبر ٹیم بن گئی ہے جسے نمیبیا نے شکست دی، اس سے پہلے وہ زمبابوے، آئرلینڈ اور سری لنکا کو ہرا چکے ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

لاہور: امیربالاج قتل کیس کا مرکزی ملزم طیفی بٹ سی سی ڈی سے مبینہ مقابلے میں ہلاک

2

افغانستان کی طرف سے بلااشتعال فائرنگ، پاک فوج کا بھرپور جواب، طالبان لاشیں، پوسٹیں چھوڑ کر فرار

3

گنڈاپور کا استعفیٰ منظور نہ کیے جانے پر آج تحریک عدم اعتماد سے ہٹانے کا فیصلہ

4

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کےخلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا آپشن نا قابل عمل قرار

5

تحریک لبیک کا لاہور سے مارچ شروع، کارکنوں کی پولیس کیساتھ جھڑپیں

6

بدقسمتی سے خیبرپختونخوا میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشتگردوں کو جگہ دی گئی، ترجمان پاک فوج

7

پاک فورسز کا حملہ کرنے والی 20 افغان چوکیوں پر قبضہ، کئی طالبان اہلکاروں نے ہتھیار ڈال دیئے

8

اداریہ: ’افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے پاس زیادہ آپشنز نہیں‘

کارٹون

کارٹون : 12 اکتوبر 2025
کارٹون : 11 اکتوبر 2025