گورنرز اور وزرائے اعلیٰ کی افغان جارحیت کی شدید مذمت، پاک فوج کو خراج تحسین
گورنر خیبرپختونخوا، گورنر و وزیراعلیٰ پنجاب ، سندھ و بلوچستان نے افغانستان کی جانب سے پاکستانی علاقوں پر بلااشتعال جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے بھرپور جواب دینے پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔
ڈان نیوز کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے افغانستان کی جانب سے پاکستانی علاقوں پر بلااشتعال جارحیت کی شدید مذمت کی اور افغان جارحیت کا دلیری سے جواب دینے پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین کیا۔
انہوں نے کہا کہ پاک فوج پوری قوم کی عزت ،غیرت،عزم اور وقار کی علمبردار ہے ، افغان جارحیت کا جواب پاک افواج نے ہمیشہ کی طرح جرات دانشمندی اور قومی اتحاد سے دیا ہے۔
وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پاکستان کی سرحدیں مقدس امانت ہیں، ان کی حفاظت ہر پاکستانی کا فرض ہے، افغان جارحیت کے جواب پیغام ہے کہ پاک سرزمین امن کی ضامن ہے،کمزوری کی علامت نہیں۔
انہوں نے کہا کہ پنجاب کے بارہ کروڑ عوام اپنی بہادر افواج کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں، امن چاہتے ہیں مگر پاکستان کی سالمیت یا شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہ ہو گا۔
وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے افغانستان کی جارحیت پر شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنی خودمختاری پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔
انہوں نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین سے دہشت گرد حملے ناقابلِ برداشت ہیں، افغان قیادت دہشت گرد عناصر کے خلاف عملی اقدامات کرے۔
وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ پاکستان نے افغان عوام کے ساتھ ہمیشہ خیرسگالی کا مظاہرہ کیا، افغانستان کو پاکستان کے صبر و تحمل کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے۔
گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے سوشل میڈیا کے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پرپیغام میں افغان فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کی خودمختاری کی صریح خلاف ورزی اورخطے کے استحکام کیلیے ایک خطرہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایسے اقدام معصوم جانوں کیلیے خطرہ ہیں اور ہمسائیگی کے تعلقات کی روح کو کمزور کرتے ہیں۔
گورنر کے پی نے مزید کہا کہ ہماری مسلح افواج نے ہمیشہ ذمہ داری، تحمل اورعزم کے ساتھ طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہماری افواج وطن کے ایک ایک انچ کے دفاع کیلیے ہمت، پیشہ ورانہ مہارت اور ثابت قدمی کے ساتھ پہرا دیتی رہیں گی۔
اس نازک موقع پر ہمیں سیاسی اختلافات سے اوپر اٹھ کر اپنے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ یکجا ہونا چاہیے، خیبرپختونخوا کے عوام اپنی بہادر افواج کے ساتھ ثابت قدمی سے کھڑے ہیں اور انہیں مکمل حمایت حاصل ہے۔
وزیراعلی بلوچستان سرفراز بگٹی نے واضح کیا ہے کہ پاکستان نےہمیشہ امن اور باہمی احترام کوترجیح دی۔لیکن قومی دفاع پر کسی قسم کا سمجھوتہ ممکن نہیں۔
وزیراعلی بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا سرحد پار دہشتگرد گروہوں کی موجودگی سنگین مسئلہ ہے۔افغانستان کو سمجھنا ہوگا کہ ایسی سرگرمیاں خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔سرفراز بگٹی نے باور کرایا کہ ۔پاک فوج ہر جارحیت کا دوٹوک اور مؤثر جواب دینا جانتی ہے۔عوام پاک فوج کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔
گورنرپنجاب سردارسلیم حیدر نے افغان فورسز کو منہ توڑ جواب دینے پرپاک فوج کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کیا، ان کاکہنا تھاکہ پاک فوج نے پوری دنیا میں پاکستانیوں کا سرفخر سے بلند کر دیا ہے۔
گورنر پنجاب کاکہنا تھاکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی غیرت مند پالیسیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں گرین پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ ہوا۔
ان کاکہنا تھاکہ اب دنیا میں پاکستانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جارہا ہےاور پوری پاکستانی قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں۔
ان کاکہنا تھاکہ پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ امن کا خواہاں ہے مگر اپنی سلامتی اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔