بنوں : فتنۃ الخوارج کے حملے میں سیکیورٹی فورس کا حوالدار شہید، ایک جوان زخمی
خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں میران شاہ روڈ پر باران شاہ پل کے قریب پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر فتنۃ الخوارج کے حملے میں سیکیورٹی فورسز کا حوالدار شہید اور ایک جوان زخمی ہو گیا۔
بنوں پولیس کے ترجمان کاشف نواز خان نے ڈان نیوز کو بتایا کہ آج ( اتوار ) دوپہر پولیس پارٹی، سیکیورٹی اہلکاروں کے ہمراہ علاقے میں تلاشی آپریشن کر رہی تھی کہ اچانک بارودی سرنگ (آئی ای ڈی ) کا دھماکا ہوا، جس کے فوراً بعد دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔
ترجمان کے مطابق آئی ای ڈی باران شاہ پل کے قریب میران شاہ روڈ پر نصب کیا گیا تھا۔
انہوں نے بتایا کہ اس واقعے میں سیکیورٹی فورسز کے حوالدار دوست محمد خان شہید جبکہ سپاہی شمیم خان زخمی ہوئے۔
پولیس ترجمان نے مزید بتایا کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے بھرپور جوابی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں دہشت گرد پہاڑی علاقوں کی طرف فرار ہو گئے۔
انہوں نے کہا کہ باقی تمام پولیس اور سیکیورٹی اہلکار محفوظ رہے، تاہم واقعے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔
دریں اثنا آج بنوں میں ایک کواڈ کاپٹر حملے میں چار بچے بھی زخمی ہوگئے۔
پولیس ترجمان کاشف نواز خان کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں کے خدری مامند خیل علاقے میں اتوار کی شام دہشت گردوں کے کواڈ کاپٹر نے ایک گھر کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں تین بچے زخمی ہوئے۔
ترجمان کے مطابق زخمی بچوں کو ضلعی ہیڈکوارٹر اسپتال بنوں منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی۔
بنوں پولیس کے ترجمان نے زخمی بچوں کی شناخت مامون، معصوم، سلمان اور مہمان کے نام سے کی، چاروں بچے ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی عمریں 8 سے 13 سال کے درمیان ہیں۔