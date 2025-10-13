  • KHI: Sunny 32.6°C
ایرلنگ ہالینڈ کی شاندار ہیٹ ٹرک، فیفا کوالیفائرز میں ناروے کی اسرائیل کو عبرتناک شکست

اسپورٹس ڈیسک شائع October 13, 2025 اپ ڈیٹ October 13, 2025 11:32am
—تصویر: رائٹرز
—تصویر: رائٹرز
—تصویر: ایکس
—تصویر: ایکس

فیفا ورلڈ کپ 2026ء کے لیے کوالیفائنگ میچز کا سلسلہ جاری ہے جہاں اتوار کو ناروے کی فٹبال ٹیم اسرائیل کے مدمقابل آئی جس میں ناروے کے اسٹرائیکر ایرلنگ ہالینڈ نے شاندار ہیٹ ٹرک اسکور کرکے اسرائیل سے 0-5 کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔

خبررساں ادارے اے ایف پی کے مطابق میچ سے قبل ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں سیکڑوں افراد نے فلسطین کی حمایت میں مظاہرے میں شرکت کی جو غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی کے خلاف احتجاج کے لیے جمع ہوئے اور ’فلسطین کو آزاد کرو‘ کے نعرے لگاتے رہے۔

ناروے کی پولیس نے فلسطینی حامی مظاہرین کے ایک اجتماع کو آنسو گیس کے ذریعے منتشر کیا اور متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔

جبکہ اوسلو کے اولیوال اسٹیڈیم میں چند اسرائیلی شائقین نے اپنے ملک کا جھنڈا اور ساتھ ہی ایک بینر لہرایا جس پر لکھا تھا ’گیند سے جواب دو!‘۔

میچ کے دوران اسٹیڈیم میں فلسطین کے حامیوں اور فلسطینی جھنڈوں کی بہتات تھی جو مسلسل فلسطین کی آزادی کے نعرے لگا رہے تھے۔

دی گارڈین کے مطابق ناروے کے ایک تماشائی نے کہا کہ، ’یہ بہت پریشان کن تھا، ہمیں اسرائیل کی ٹیم کو یہاں (ناروے) آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا، یہ میچ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن ہم اس میچ کو روک نہیں سکتے‘۔

ایک اور تماشائی نے کہا، ’اسرائیل کو پہلے ہی فیفا سے بین کردیا جانا چاہیے تھا لیکن اب ہم کچھ نہیں کرسکتے‘۔

تاہم مانچسٹر سٹی کے اسٹرائیکر ایرلنگ ہالینڈ نے ناورے کی قومی ٹیم کی جانب سے کھیلتے ہوئے اسرائیل کی جیت کے خواب کو چکناچور کردیا جبکہ وہ بین الاقوامی فٹبال میں تیز ترین 50 گولز کرنے والے کھلاڑی بن چکے ہیں جوکہ صرف 46 گیمز میں ناروے کے لیے 51 گول کرنے والے کھلاڑی ہیں۔

ناروے سے شکست نے اسرائیل کے 2026ء کے ورلڈ کپ میں شرکت کے امکانات کو مزید کم کردیا ہے جس کے اب صرف دو میچز باقی ہیں جن میں اس کے لیے جیت ضروری ہے جبکہ اس کا اگلا میچ اٹلی کی قومی ٹیم کے خلاف منگل ہوگا۔

ناروے کی فٹبال ایسوسی ایشن نے میچ فیس غزہ میں سرگرم ڈاکٹر ود آؤٹ بارڈرز کو عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔

واضح رہے کہ ناروے کی ٹیم 2000ء کے یوروکپ کے بعد سے کسی بھی بین الاقوامی ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی نہیں کرسکی ہے لیکن اس جیت نے اس کے ورلڈ کپ میں شرکت کے امکانات کو روشن کردیا ہے۔

یاد رہے کہ اگلے سال موسمِ گرما میں فیفا ورلڈ کپ کا انعقاد ہونے جارہا ہے جس میں پہلی بار 32 کے بجائے 48 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ امریکا، میکسیکو اور کینیڈا کی میزبانی میں ہونے والے اس ٹورنامنٹ میں زیادہ ٹیموں کی وجہ سے اسرائیل کی شرکت کے امکانات بڑھ چکے تھے لیکن دنیا بھر کے ممالک سے اسرائیل کو فیفا سے بین کرنے کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔

اسپین نے باضابطہ طور پر اسپین کی شمولیت پر فیفا ورلڈ کپ 2026ء سے دستبرداری کا عندیہ دیا تھا جبکہ ہسپانوی وزیراعظم پیڈور سانچیز نے تمام بین الاقوامی کھیلوں کے ٹورنامنٹ میں اسرائیل پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا۔

