ملک بھر میں سونے کی قیمت نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی

ویب ڈیسکشائع 13 اکتوبر 2025 01:49pm
ملک بھر میں سونے کی قیمت میں مزید اضافے سے نئی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، فی تولہ سونے کی نئی قیمت 5500 روپے کے اضافے کے بعد 4 لاکھ 28 ہزار 200 روپے ہوگئی ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق آل سندھ صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن نے بتایا کہ کاروباری ہفتے کے پہلے روز سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ ہوا جس سے فی تولہ سونے کی قیمت تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔

آل سندھ صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق پیر کو ملک میں 24 قیراط سونے کی قیمت میں 5 ہزار 500 روپے کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس سے فی تولہ سونے کی قیمت 4 لاکھ 28 ہزار 200 روپے تک پہنچ گئی ہے۔

آل سندھ صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن نے بتایا کہ 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 4 ہزار 715 روپے کا اضافہ ہوا جس سے نئی قیمت 3 لاکھ 67 ہزار 112 روپے ہوگئی ہے جو گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز 3 لاکھ 62 ہزار 397 روپے تھی۔

عالمی مارکیٹ میں سونے کی قدر میں 55 ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد فی اونس سونے کی قیمت 4 ہزار 71 ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔

اسی طرح، 10 گرام چاندی کی قیمت میں 147 روپے کا اضافہ ہوا جس سے نئی قیمت 4 ہزار 498 روپے ہوگئی ہے جب کہ عالمی مارکیٹ میں فی اونس چاندی کی قیمت 51.60 ڈالر پر آگئی ہے۔

