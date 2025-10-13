پشاور: شوہر نے بیوی اور 2 بیٹیوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کرلی
پشاور کے علاقے چمکنی میں شوہر نے بیوی اور 2 بیٹیوں کو فائرنگ کرکے قتل کرنے کے بعد خود کو بھی گولی مارکر اپنی زندگی کا خاتمہ کردیا۔
ڈان نیوز کے مطابق پشاور میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں فضل حیدر نامی شخص نے پہلے اپنی بیوی کو فائرنگ کرکے قتل کیا اور پھر 2 بیٹیوں کو بھی فائرنگ کرکے قتل کردیا۔
ملزم فضل حیدر نے بیوی اور بیٹیوں کو قتل کرنے کے بعد خود کشی کرلی، ملزم نے خود کو گولی مارکر اپنی جان کا خاتمہ کیا۔
ابتدائی تفصیلات کے مطابق تھانہ چمکنی پولیس کو اطلاع ملی کہ علاقہ مسلم سٹی میں فضل حیدر ولد شیر غنی نے فائرنگ کرکے اپنی بیوی اور دو کمسن بیٹیوں میرحا اور منتہا کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کرلی ہے۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس فوری طور موقع پر پہنچ گئی، نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کردیا گیا جب کہ جائے وقوع سے اہم شواہد اکٹھے کرکے تفتیش کا آغاز کردیا گیا ہے۔
پولیس نے بتایا ہے کہ افسوسناک واقعہ چمکنی کے علاقے میں پیش آیا ہے تاہم واقعے کی وجہ فوری طور پر سامنے نہیں آئی جب کہ فضل حیدر کی دونوں بیٹیاں منتہا اور میرحا جڑواں تھیں جن کی عمر 6 سال تھی۔
پولیس کے مطابق واقعہ کے حوالے سے متوفی کے بھائی شیر اکرم کی مدعیت میں رپورٹ درج کرلی ہے جب کہ واقعہ کے اصل حقائق جاننے کے لیے ہر پہلو سے جامع تفتیش جاری ہے۔