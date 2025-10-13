  • KHI: Clear 27.1°C
  • LHR: Clear 24.5°C
  • ISB: Clear 19.9°C
  • KHI: Clear 27.1°C
  • LHR: Clear 24.5°C
  • ISB: Clear 19.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

نومنتخب وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کی حلف برداری کیلئے کسی کو نامزد کرنے کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی

ویب ڈیسک شائع October 13, 2025 اپ ڈیٹ October 13, 2025 07:06pm
فائل فوٹو: پشاور ہائیکورٹ
فائل فوٹو: پشاور ہائیکورٹ

پشاور ہائیکورٹ نے خیبر پختونخو ا کے نومنتخب وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کی حلف برداری کے لیے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کسی کو نامزد کرنے کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔

ڈان نیوز کے مطابق چیف جسٹس پشاور ہائیکورٹ نے خیبر پختونخو ا کے نومنتخب وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کی حلف برداری کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی کسی کو نامزد کرنے کی درخواست پر کہا کہ اس معاملے میں گورنر کا جواب لازمی ہے۔

چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے مزید کہا کہ اگر اس درخواست پر بغیر گورنر کے جواب کے فیصلہ کیا تو ایک اور پٹیشن ہمارے خلاف آجائے گی۔

عدالت نے استفسار کیا کہ کیا اسپیکر اور وزیر اعلیٰ عدالت میں موجود ہیں، کیا اسپیکر یا وزیر اعلیٰ نے گورنر سے بات کی ہے اس معاملے میں۔

عدالت کے استفسار پر پی ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری بیرسٹر سلمان اکرم راجا نے کہا کہ جی بالکل ہم نے گورنر سے بات کی ہے، گورنر خیبرپختونخوا نہ استعفی منظور کر رہے ہیں اور نہ ہی پشاور میں موجود ہیں۔

سلمان اکرم راجا نے کہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت تک خیبرپختونخوا بغیر وزیر اعلیٰ کے رہے گا، درخواست ہے عدالت آج یا جب مناسب سمجھے حلف لینے کے لیے کسی کو نامزد کرے۔

انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 گھنٹوں سے خیبرپختونخوا میں کوئی حکومت نہیں ہے، جب وزیر اعلیٰ نے استعفی دے دیا تو کابینہ خود بہ خود تحلیل ہوگئی ہے۔

سلمان اکرم راجا نے عدالت سے استدعا کی کہ اس معاملے کی سماعت کل پر رکھ لی جائے۔

چیف جسٹس پشاور ہائیکورٹ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہا کہ گورنر سیکریٹریٹ سے کنفرم کرلیں کہ کیا علی امین گنڈاپور کا استعفی موصول ہوا ہے یا نہیں اور اس بارے میں کل عدالت کو آگاہ کیا جائے۔

بعدازاں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کی سماعت کل تک ملتوی کردی۔

خیال رہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے امیدوار سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کر خیبر پختونخوا کے 30ویں وزیراعلیٰ منتخب ہوگئے تھے،

قبل ازیں، 8 اکتوبر کو سابق وزیراعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ہدایت پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔

عمران خان نے سہیل آفریدی کو وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کے عہدے کے لیے نام زد کیا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

نئے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کے انتخاب کیلئے 4 امیدوار میدان میں آگئے

2

پاک فورسز کا حملہ کرنے والی 20 افغان چوکیوں پر قبضہ، کئی طالبان اہلکاروں نے ہتھیار ڈال دیئے

3

200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی ہلاک، 23 جوان شہید، 29 زخمی ہوئے، آئی ایس پی آر

4

افغانستان کی طرف سے بلااشتعال فائرنگ، پاک فوج کا بھرپور جواب، طالبان لاشیں، پوسٹیں چھوڑ کر فرار

5

اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر تاحیات پابندی عائد

6

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

7

کراچی: معصوم بچوں کے سامنے والد کو قتل کرنے والے ملزم ’مبینہ پولیس مقابلے‘ میں ہلاک

8

پاک-افغان جھڑپوں کی خوفناک رات

کارٹون

کارٹون : 13 اکتوبر 2025
کارٹون : 12 اکتوبر 2025